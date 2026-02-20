Trump pobjesnio na Obamu pa prelomio: 'Naredit ću objavu dokumenata o izvanzemaljcima'

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će narediti deklasifikacije vladinih dokumenata vezanih uz neidentificirane leteće objekte (NLO/UFO), neidentificirane zračne pojave (UAP) te mogući izvanzemaljski i vanzemaljski život. U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je napisao: "Na temelju iskazanog ogromnog interesa, uputit ću ministra rata i druga relevantna ministarstva i agencije da započnu proces identificiranja i objavljivanja vladinih dosjea vezanih uz izvanzemaljski život, neidentificirane zračne pojave (UAP) i neidentificirane leteće objekte (NLO), te sve ostale informacije povezane s ovim vrlo složenim, ali iznimno zanimljivim i važnim pitanjima".

Odluka dolazi samo nekoliko sati nakon što je Trump oštro kritizirao bivšeg predsjednika Baracka Obamu zbog izjava u podcastu Briana Tylera Cohena, objavljenom u subotu. Obama je tada rekao: "Oni su stvarni, ali ih nisam vidio i ne drže se u Zoni 51". Kasnije je na Instagramu pojasnio da je mislio na vjerojatnost postojanja života u svemiru te da tijekom svog mandata nije vidio nikakav konkretan dokaz, piše Sky News.

Trump je u razgovoru s novinarima na Air Force Oneu izjavio da Obama 'nije trebao to raditi' i da je „napravio veliku grešku“, optuživši ga da je navodno otkrio povjerljive informacije. Na pitanje vjeruje li sam u postojanje izvanzemaljaca, Trump je odgovorio: "Ne znam jesu li stvarni ili ne. Nemam mišljenje o tome. Nikad ne pričam o tome. Mnogi ljudi pričaju. Mnogi ljudi vjeruju u to".

Ranije ovog tjedna, Trumpova snaha Lara Trump sugerirala je u podcastu New York Posta da predsjednik ima pripremljen govor o izvanzemaljcima koji bi održao 'u pravo vrijeme'. Bijela kuća je te navode demantirala. Glasnogovornica Karoline Leavitt izjavila je da bi joj takav govor bio 'potpuna novost'.

Trumpova najava izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, gdje su entuzijasti NLO tema već proglasili da je 'poklopac konačno skinut', dok skeptici upozoravaju da bi cijeli proces mogao potrajati godinama i završiti tek s djelomično deklasificiranim dokumentima, slično kao u prethodnim rundama objava Pentagonovih UAP videa iz 2020. i kasnijih godina. Službeni rokovi za početak ili završetak procesa deklasifikacije za sada nisu navedeni.