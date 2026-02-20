Večernji list
FOTO Sijevaju obline! Mama Renata u vrućem izdanju odradila trening u kuhinji
Poznata splitska fitness trenerica Renata Lovrinčević Buljan na svom Instagramu objavila je video koji je brzo privukao pozornost javnosti.
Dok mnogi kuhinju koriste za pripremu obroka, Renata ju je na nekoliko trenutaka pretvorila u pravi fitness-kutak.
Foto: Instagram
Bivša Miss Universe Hrvatske iz 2000. godine ondje je odradila kratki trening i pokazala zavidnu formu izvođenjem stoja na rukama, čime je potvrdila status jedne od najspremnijih Hrvatica.
Foto: Instagram
Iako je poznata po kulinarskim vještinama, ovoga je puta kuhača ostala po strani, a fokus je bio na tjelesnoj aktivnosti.
Foto: Instagram
Njezinim pratiteljima ovakvi prizori nisu novost. Stoj na rukama postao je zaštitni znak Renate, a često ga izvodi na najrazličitijim lokacijama, od pješčanih plaža ljeti do drugih neočekivanih mjesta.
Foto: Instagram
Time ne samo da demonstrira impresivnu snagu i ravnotežu, već šalje i snažnu poruku o važnosti dosljednog i aktivnog života, dokazujući da se uz malo volje trening može odraditi bilo gdje i bilo kada.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Renata Lovrinčević Buljan / Instagram
Foto: Žanamari Lalić/Instagram
Foto: Instagram screenshot
Foto: Instagram screenshot
