FOTO Sijevaju obline! Mama Renata u vrućem izdanju odradila trening u kuhinji

Poznata splitska fitness trenerica Renata Lovrinčević Buljan na svom Instagramu objavila je video koji je brzo privukao pozornost javnosti.
Poznata splitska fitness trenerica Renata Lovrinčević Buljan na svom Instagramu objavila je video koji je brzo privukao pozornost javnosti.
Share
Podijeli
Dok mnogi kuhinju koriste za pripremu obroka, Renata ju je na nekoliko trenutaka pretvorila u pravi fitness-kutak.
Dok mnogi kuhinju koriste za pripremu obroka, Renata ju je na nekoliko trenutaka pretvorila u pravi fitness-kutak.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Bivša Miss Universe Hrvatske iz 2000. godine ondje je odradila kratki trening i pokazala zavidnu formu izvođenjem stoja na rukama, čime je potvrdila status jedne od najspremnijih Hrvatica.
Bivša Miss Universe Hrvatske iz 2000. godine ondje je odradila kratki trening i pokazala zavidnu formu izvođenjem stoja na rukama, čime je potvrdila status jedne od najspremnijih Hrvatica.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Iako je poznata po kulinarskim vještinama, ovoga je puta kuhača ostala po strani, a fokus je bio na tjelesnoj aktivnosti.
Iako je poznata po kulinarskim vještinama, ovoga je puta kuhača ostala po strani, a fokus je bio na tjelesnoj aktivnosti.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Njezinim pratiteljima ovakvi prizori nisu novost. Stoj na rukama postao je zaštitni znak Renate, a često ga izvodi na najrazličitijim lokacijama, od pješčanih plaža ljeti do drugih neočekivanih mjesta.
Njezinim pratiteljima ovakvi prizori nisu novost. Stoj na rukama postao je zaštitni znak Renate, a često ga izvodi na najrazličitijim lokacijama, od pješčanih plaža ljeti do drugih neočekivanih mjesta.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Time ne samo da demonstrira impresivnu snagu i ravnotežu, već šalje i snažnu poruku o važnosti dosljednog i aktivnog života, dokazujući da se uz malo volje trening može odraditi bilo gdje i bilo kada.
Time ne samo da demonstrira impresivnu snagu i ravnotežu, već šalje i snažnu poruku o važnosti dosljednog i aktivnog života, dokazujući da se uz malo volje trening može odraditi bilo gdje i bilo kada.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Renata Lovrinčević Buljan / Instagram
Share
Podijeli
Foto: Žanamari Lalić/Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli

Ne propustite

1/