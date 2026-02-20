Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SASTANAK ODBORA ZA MIR

VIDEO Dubravka Šuica objavila video s Trumpom: 'Malo smo proćakulali'

Screenshot Facebook
VL
Autor
Vecernji.hr
20.02.2026.
u 08:05

Šuica na sastanku Odbora za mir predstavlja Europsku komisiju zbog čega su se žalile neke članice EU

U Washingtonu je održan prvi službeni sastanak Odbora za mir koji je pokrenuo Donald Trump, a Europsku komisiju je ondje predstavljala hrvatska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica iako je njezin odlazak na sastanak kritizirao dio članica Europske unije. 

Šuica je u četvrtak na platformi X napisala da je cilj Komisije u Washingtonu bio jasan: „koordinirano djelovanje, odgovorno upravljanje i opipljivi rezultati za palestinski narod”. 

Jučer je pak objavila snimku susreta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. - Malo smo proćakulali - objavila je uz kratki video na kojem razgovara s Trumpom. 

Povjerenica za Mediteran naglasila je da je EU najveći međunarodni donator Palestincima, podsjetivši da je od 1994. donirano gotovo 30 milijardi eura. Na X-u je objavila i da se na marginama sastanka u Washingtonu susrela s ministrima vanjskih poslova Egipta i Jordana i državnim tajnikom saudijskog ministarstva te da je s njima razgovarala o obnovi Gaze.
Ključne riječi
odbor za mir Dubravka Šuica

Komentara 1

Pogledaj Sve
PN
pošteni_načelnik
08:30 20.02.2026.

plačem :-)

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!