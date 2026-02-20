VIDEO Dubravka Šuica objavila video s Trumpom: 'Malo smo proćakulali'

U Washingtonu je održan prvi službeni sastanak Odbora za mir koji je pokrenuo Donald Trump, a Europsku komisiju je ondje predstavljala hrvatska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica iako je njezin odlazak na sastanak kritizirao dio članica Europske unije.

Šuica je u četvrtak na platformi X napisala da je cilj Komisije u Washingtonu bio jasan: „koordinirano djelovanje, odgovorno upravljanje i opipljivi rezultati za palestinski narod”.

Jučer je pak objavila snimku susreta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. - Malo smo proćakulali - objavila je uz kratki video na kojem razgovara s Trumpom.

Povjerenica za Mediteran naglasila je da je EU najveći međunarodni donator Palestincima, podsjetivši da je od 1994. donirano gotovo 30 milijardi eura. Na X-u je objavila i da se na marginama sastanka u Washingtonu susrela s ministrima vanjskih poslova Egipta i Jordana i državnim tajnikom saudijskog ministarstva te da je s njima razgovarala o obnovi Gaze.