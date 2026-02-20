Naši Portali
HVALISANJE NA SVE STRANE

VIDEO Pogledajte show koji je napravio Trump: 'Ja ne volim mlade zgodne muškarce...'

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
20.02.2026.
u 07:26

Gaza je prvi prioritet odbora, no Trump je o bliskoistočnom sukobu počeo govoriti tek nakon 25 minuta uvodnog govora

Svjetski lideri koji su prihvatili poziv predsjednika Donalda Trumpa da se pridruže njegovu novom Odboru za mir dočekani su u Washingtonu. Trump je na ovom sastanku bio prilično srdačan. Nekoliko ključnih američkih saveznika odbilo je pridružiti se forumu koji je Trump osnovao u rujnu za obnovu Gaze. Dok su se lideri okupljali za grupnu fotografiju, iz zvučnika je odzvanjala pjesma Jamesa Browna iz 1966. ''It's a Man's Man's Man's World''. Gaza je prvi prioritet odbora, no Trump je o bliskoistočnom sukobu počeo govoriti tek nakon 25 minuta uvodnog govora. Prvo se usredotočio na komplimente svjetskim liderima na pozornici. Hvalio ih je po izgledu, bogatstvu i snazi, nabrajajući imena prisutnih, uključujući i predsjednika FIFA-e Giannija Infantina. 

"Predsjednik Santiago Pena iz Paragvaja je ovdje“, rekao je Trump pokazujući na njega. ''Mladi zgodni tip. Uvijek je lijepo biti mlad i zgodan. Ne znači da vas moramo voljeti. Ja ne volim mlade zgodne muškarce. Žene volim. Muškarci me ne zanimaju", kazao je.

U jednom trenutku pozvao je publiku da pogleda ''tvrdo'' lice indonezijskog predsjednika Prabowa Subianta. Trump je ispričao i nekoliko priča u kojima sebe prikazuje kao onoga koji je prisilio lidere da učine što je htio, primjerice koristeći prijetnje carinama da natjera neke zemlje, poput Indije i Pakistana, da okončaju sukobe. Indija je tu tvrdnju odlučno odbila.

Sugerirao je i da bi njegov novi odbor mogao nadmašiti Ujedinjene narode po važnosti. "Odbor za mir gotovo će nadzirati Ujedinjene narode... njima treba pomoć“, rekao je, skrenuvši na anegdotu o posjetu UN-u prošle godine kada su on i prva dama Melania Trump zaglavili na pokretnim stepenicama u sjedištu organizacije. "Srećom, moja filmska zvijezda prva dama bila je ispred mene, jer sam stavio ruku na određeni dio njezina tijela", dodao je. Ukupno je riječ 'beautiful' upotrijebio barem 14 puta u govoru, hvaleći rad svoje administracije i prostor Institute of Peace, piše Reuters

Komentara 3

Pogledaj Sve
LU
Lujo123
09:01 20.02.2026.

Mašo čini se da te jako smeta stav gospodina predsednika Trumpa prema LGBT i raznim voke pa feminističkim i antifa udrugama. Morate će se s tim pomiriti i napravi to što prije radi vlastitog zdravlja.

SI
Sinatra
08:50 20.02.2026.

Mediji još uvijek nisu shvatili da ih Trump trola. Godinama izvodi iste gluposti a mediji svaki puta padnu na to. Genijalac!!!

ZV
zvonimirkraljic98
08:07 20.02.2026.

Svi vi stariji biste bili mojih godina, ali ne biste htjeli moj mozak, a svoj nemate.

