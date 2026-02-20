VIDEO Pogledajte show koji je napravio Trump: 'Ja ne volim mlade zgodne muškarce...'

Svjetski lideri koji su prihvatili poziv predsjednika Donalda Trumpa da se pridruže njegovu novom Odboru za mir dočekani su u Washingtonu. Trump je na ovom sastanku bio prilično srdačan. Nekoliko ključnih američkih saveznika odbilo je pridružiti se forumu koji je Trump osnovao u rujnu za obnovu Gaze. Dok su se lideri okupljali za grupnu fotografiju, iz zvučnika je odzvanjala pjesma Jamesa Browna iz 1966. ''It's a Man's Man's Man's World''. Gaza je prvi prioritet odbora, no Trump je o bliskoistočnom sukobu počeo govoriti tek nakon 25 minuta uvodnog govora. Prvo se usredotočio na komplimente svjetskim liderima na pozornici. Hvalio ih je po izgledu, bogatstvu i snazi, nabrajajući imena prisutnih, uključujući i predsjednika FIFA-e Giannija Infantina.

"Predsjednik Santiago Pena iz Paragvaja je ovdje“, rekao je Trump pokazujući na njega. ''Mladi zgodni tip. Uvijek je lijepo biti mlad i zgodan. Ne znači da vas moramo voljeti. Ja ne volim mlade zgodne muškarce. Žene volim. Muškarci me ne zanimaju", kazao je.

U jednom trenutku pozvao je publiku da pogleda ''tvrdo'' lice indonezijskog predsjednika Prabowa Subianta. Trump je ispričao i nekoliko priča u kojima sebe prikazuje kao onoga koji je prisilio lidere da učine što je htio, primjerice koristeći prijetnje carinama da natjera neke zemlje, poput Indije i Pakistana, da okončaju sukobe. Indija je tu tvrdnju odlučno odbila.

Sugerirao je i da bi njegov novi odbor mogao nadmašiti Ujedinjene narode po važnosti. "Odbor za mir gotovo će nadzirati Ujedinjene narode... njima treba pomoć“, rekao je, skrenuvši na anegdotu o posjetu UN-u prošle godine kada su on i prva dama Melania Trump zaglavili na pokretnim stepenicama u sjedištu organizacije. "Srećom, moja filmska zvijezda prva dama bila je ispred mene, jer sam stavio ruku na određeni dio njezina tijela", dodao je. Ukupno je riječ 'beautiful' upotrijebio barem 14 puta u govoru, hvaleći rad svoje administracije i prostor Institute of Peace, piše Reuters.