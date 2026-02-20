Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZ MINUTE U MINUTU

Trump donio konačnu odluku: Prvo ograničeni vojni udari na Iran, a onda slijedi pakao

FILE PHOTO: U.S. F-35s forward deploy to NATO’s eastern flank
Foto: US AIR FORCE/REUTERS
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
20.02.2026.
u 07:32

Zastoj u pregovorima i intenzivno američko vojno jačanje u regiji povećali su vjerojatnost napada

* Amerika je nagomilala vojne snage na Bliskom istoku
* Priprema se vojni udar na Iran? 
* Trump razmatra ograničeni vojni udar na Iran kao početni pritisak za novi nuklearni sporazum

Tijek događaja: 

Američki predsjednik Donald Trump razmatra opciju ograničenog vojnog udara na Iran kako bi Teheran prisilio na prihvaćanje uvjeta novog nuklearnog sporazuma, piše Wall Street Journal pozivajući se na dobro upućene izvore. Prema navodima WSJ-a, riječ je o početnoj fazi pritiska kojom se želi ishoditi dogovor, ali bez pokretanja totalnog rata koji bi mogao izazvati žestoku iransku odmazdu. Izvori bliski planovima navode da bi taj prvi udar, ako Trump izda zapovijed, mogao uslijediti već idućih dana, a ciljao bi odabrane vojne i državne objekte. Takva bi operacija služila kao demonstracija odlučnosti i pokušaj otvaranja prostora za pregovore.

Ukoliko Iran i nakon toga odbije Trumpov zahtjev za prekidom obogaćivanja uranija, SAD bi, prema istim izvorima, mogle pokrenuti širu kampanju protiv režimskih postrojenja, s mogućim ciljem smjene vlasti u Teheranu. Ova dosad nepoznata opcija pokazuje da Trump vojnu silu ne vidi samo kao kaznu, već i kao alat za postizanje Washingtonu prihvatljivog sporazuma. Jedan izvor sugerira da bi Trump mogao postupno eskalirati napade sve dok iranske vlasti ne pristanu na demontažu nuklearnog programa ili ne padnu s vlasti.

Iako su mu visoki suradnici više puta iznosili ovu ideju, nije posve jasno koliko je Trump u ovom trenutku ozbiljno razmatra, s obzirom na to da su se nedavni razgovori u Bijeloj kući više fokusirali na mogućnost sveobuhvatne vojne kampanje. Trump je u četvrtak najavio da će odluku o daljnjim koracima donijeti u roku od deset dana, kasnije precizirajući da je maksimalni rok oko dva tjedna, uz poruku: „Postići ćemo dogovor, na ovaj ili onaj način“.

Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly nije željela komentirati konkretne planove, istaknuvši da konačna odluka leži isključivo na predsjedniku. Dužnosnici napominju da Trump još važe opcije – od tjedne kampanje za promjenu režima do preciznih udara na državne ciljeve. Istovremeno, analitičari upozoravaju da bi bilo kakav napad mogao uvući SAD u širi bliskoistočni sukob i ugroziti saveznike.

Ovaj pristup podsjeća na strategiju „krvavog nosa“ koju je Trumpova administracija razmatrala za Sjevernu Koreju 2018. godine. Tada se također razmišljalo o preventivnom udaru radi zaustavljanja nuklearnog programa, no Trump je na kraju odabrao diplomaciju i sastanke s Kim Jong Unom, koji ipak nisu rezultirali denuklearizacijom Pjongjanga.

Na diplomatskom polju, američki su se dužnosnici ovog tjedna sastali s iranskim kolegama, tražeći potpuni prekid nuklearnog i balističkog programa te prestanak podrške regionalnim militantnim skupinama. Iran je odbio takav sveobuhvatan sporazum, nudeći tek minimalne ustupke i ponavljajući da ne razvija nuklearno oružje.

Zastoj u pregovorima i intenzivno američko vojno jačanje u regiji povećali su vjerojatnost napada, navodi WSJ. Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei odgovorio je prijetnjama maksimalnom silom, tvrdeći da njegove snage mogu potopiti američke nosače zrakoplova. Teheran je posebno sumnjičav prema Trumpovim rokovima, podsjećajući na prošlogodišnji slučaj kada su, unatoč ponuđenom roku za dogovor, američki bombarderi B-2 napali iranska nuklearna postrojenja.

U međuvremenu, SAD nastavljaju s gomilanjem snaga na Bliskom istoku. Prema podacima o letovima, u regiju pristižu dodatni lovci F-35 i F-22, još jedan nosač zrakoplova te ključni sustavi za zapovijedanje i protuzračnu obranu, što sugerira pripreme za koordinirane zračne operacije velikih razmjera.

Ključne riječi
Donald Trump SAD Iran

Komentara 2

Pogledaj Sve
KL
klasiko
08:42 20.02.2026.

Iranska politika glumi silu i prijeti praznom puškom na štetu svojeg naroda. Nitko im ne može pomoći. Ogormna lova za nuklearni program ulupana u ništa samo je urušila gospodarstvo i standard građana. Primjer promašene islamske nasilne politke.

ZV
zvonimirkraljic98
08:05 20.02.2026.

Dok je Trump poručio kako „Ne mislim da žele posljedice nepostizanja sporazuma“ – iranski vođa, ajatolah Ali Khamnei, odgovorio je kako „je opasnije od nosača zrakoplova ono oružje koje ga može poslati na dno mora“, te da „Američka vojska je najjača vojska na svijetu. No, i ‘najjača vojska na svijetu‘ može ponekad dobiti takav udarac da više ne može ustati“. U svjetlu takve razmjene teza treba gledati i izjave Donalda Trumpa od četvrtka, 19. veljače, da će svijet vidjeti „u idućih, vjerojatno, 10 dana“ hoće li SAD s Iranom postići sporazum ili će započeti vojnu akciju. Ujedno, u strateški važnom Hormuškom tjesnacu započele su i međunarodne pomorske vježbe Irana, Ruske Federacije i Narodne Republike Kine. Iz svih tih razloga je onda bilo i zanimljivo vidjeti pristizanje ruskog flotnog sastava u srijedu 18. veljače (korveta klase Steregušćij, RSF Stojkij (F-545) i prateći tanker RSF Jeljnja (A-168) trenutno u sastavu Baltičke flote) u iransku luku Bandar Abbas – kao i prisustvo 48. kineske pomorske eskortne skupine (sastavljene od razarača tipa 052DL PLAN Tangshan (122), fregate tipa 054A PLAN Daqing (576) i logistički brod PLAN Taihu (889) tipa 903A). Uz ovaj kineski flotni sastav je blizu obala Irana osvanuo manji specijalizirani „istraživački“ brod Dayang Yihao, kojeg se početkom mjeseca vidjelo kako prati dolazak američkog nosača USS Abraham Lincoln.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!