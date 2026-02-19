Naši Portali
U VELIKOJ BRITANIJI

Uhićen bivši princ Andrew: Procurile prve fotografije, oglasio se i kralj Charles

Autor
Lorena Posavec
19.02.2026.
u 13:57

Sumnjiči ga se da je seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu davao povjerljive državne izvještaje i informacije

Andrew Mountbatten Windsor, poznatiji kao bivši princ Andrew, uhićen je danas u Velikoj Britaniji. Prema prvim informacijama, uhićen je zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti, piše The National. Zanimljivo je i da je uhićen upravo na svoj 66. rođendan. Član Kraljevske obitelji ponovno je pod povećalom otkako su u "Epsteinovim dosjeima" pronađeni dokazi da je svom prijatelju Jeffreyju Epsteinu, seksualnom prijestupniku osuđenom za trgovanje ljudima, davao povjerljive državne dokumente. BBC je izvijestio da su u četvrtak ujutro ispred imanja Sandringham u Norfolku, gdje Andrew trenutno živi, viđena vozila.

Policija je priopćila kako su danas uhitili muškarca u šezdesetima iz Norfolka zbog sumnje na zlouporabu javnog položaja. "U sklopu istrage, danas smo uhitili muškarca u šezdesetima iz Norfolka zbog sumnje na zlouporabu javnog položaja i provodimo pretrage na adresama u Berkshireu i Norfolku. Muškarac se trenutno nalazi u policijskom pritvoru. Nećemo objavljivati ime uhićenog, u skladu s nacionalnim smjernicama. Također, imajte na umu da je ovaj slučaj sada aktivan, pa treba paziti prilikom objavljivanja kako ne bi došlo do kršenja zakona o prekršaju prema sudu", stoji u službenom priopćenju policije.

"Nakon temeljite procjene, sada smo otvorili istragu o ovoj optužbi za zlouporabu javnog položaja. Važno je da zaštitimo integritet i objektivnost naše istrage dok surađujemo s našim partnerima na istragama ovog navodnog kaznenog djela. Razumijemo značajan javni interes za ovaj slučaj i pružit ćemo ažuriranja u prikladno vrijeme", rekao je pomoćnik načelnika policije Oliver Wright.

Uhićenje bivšeg princa Andrewa dolazi nakon što je otkriveno da je u e-mailovima objavljenim od strane američkog Ministarstva pravosuđa navedeno da je navodno dijelio povjerljive izvještaje iz svojeg djelovanja u ulozi britanskog trgovinskog izaslanika, sa Epsteinom, osuđenim 2008. za seksualno zlostavljanje maloljetnika. Prema objavljenim dokumentima, Andrew je 2010. proslijedio Epsteinu izvještaje o službenim posjetima Hong Kongu, Vijetnamu i Singapuru, a na Badnjak iste godine uključio ga je u povjerljivi sastanak o investicijskim prilikama u obnovi pokrajine Helmand u Afganistanu. Inače, (bivši) princ Andrew se prošle godine odrekao svih javnih i kraljevskih dužnosti zbog javnog pritiska i kontroverzi vezanih uz njegove veze s Epsteinom, kako bi zaštitio ugled kraljevske obitelji i izbjegao daljnje političke i pravne posljedice.

Graham Smith, izvršni direktor kampanje protiv monarhije nazvane 'Republic', potvrdio je da je policiji prijavio ove novootkrivene informacije, uspoređujući ih s ranijim slučajevima političara poput Petera Mandelsona. "Ne vidim nikakvu značajnu razliku između ovih optužbi i onih protiv Petera Mandelsona", rekao je Smith u ranijim izjavama. Mandelson je naime bio uključen u nekoliko političkih kontroverzi i optužbi tokom svoje karijere, a posljednjih mjeseci je ponovno u središtu pažnje zbog veza s Epsteinom.

Foto: REUTERS

Bivši princ, koji je mlađi brat kralja Charlesa, je prethodno za BBC rekao da nije razgovarao s Epsteinom od prosinca 2010. Međutim, e-mailovi objavljeni u siječnju 2025., koji uključuju sudske dokumente koje je podnijela britanska Uprava za financijsko ponašanje (FCA), pokazali su da je u veljači 2011. poslao Epsteinu e-poruku u kojoj je rekao: "Ostani u kontaktu i uskoro ćemo se još igrati!!!". Andrew je pak odlučno negirao bilo kakvu krivnju.

Foto: REUTERS

Kako doznaje BBC, pretražuje se Andrewov dom u Berkshireu, a policajci su kod vrata kako bi čuvali mjesto događaja. O uhićenju se oglasio i kralj Charles. "S najdubljom zabrinutošću primio sam vijesti o Andrewu Mountbatten-Windsoru i sumnji na zloupotrebu javne dužnosti. Ono što sada slijedi je potpun, pravedan i ispravan postupak kojim će se ovo pitanje istražiti na odgovarajući način i od strane nadležnih tijela. U tome, kao što sam već rekao, imaju našu punu i bezrezervnu podršku i suradnju. Dozvolite mi da jasno kažem: zakon mora ići svojim tokom. Dok se ovaj proces nastavlja, ne bi bilo u redu da dalje komentiram ovu stvar. U međuvremenu, moja obitelj i ja nastavit ćemo obavljati svoju dužnost i služiti svima vama", poručio je. Kraljica Camilla je pak nastavila s izvršavanjem kraljevskih dužnosti, unatoč tome što je jutros objavljeno uhićenje njezina šogora, te je gledala koncert za vrijeme ručka na Sinfonia Smith Squareu u Londonu. Doznaje se kako ni kralj Charles ni Buckinghamska palača nisu unaprijed obaviješteni da će Andrew danas biti uhićen.

Ključne riječi
Buckinghamska palača Ujedinjeno Kraljevstvo kraljevska obitelj Kralj Charles princ Andrew uhićenje

Next Level
Next Level
12:39 19.02.2026.

Kad koristiš krivu glavu a od love ne znaš šta bi sa sobom počneš raditi gluposti i sad ćuza

