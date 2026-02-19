Uhićen bivši princ Andrew: Procurile prve fotografije, oglasio se i kralj Charles

Andrew Mountbatten Windsor, poznatiji kao bivši princ Andrew, uhićen je danas u Velikoj Britaniji. Prema prvim informacijama, uhićen je zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti, piše The National. Zanimljivo je i da je uhićen upravo na svoj 66. rođendan. Član Kraljevske obitelji ponovno je pod povećalom otkako su u "Epsteinovim dosjeima" pronađeni dokazi da je svom prijatelju Jeffreyju Epsteinu, seksualnom prijestupniku osuđenom za trgovanje ljudima, davao povjerljive državne dokumente. BBC je izvijestio da su u četvrtak ujutro ispred imanja Sandringham u Norfolku, gdje Andrew trenutno živi, viđena vozila.

Policija je priopćila kako su danas uhitili muškarca u šezdesetima iz Norfolka zbog sumnje na zlouporabu javnog položaja. "U sklopu istrage, danas smo uhitili muškarca u šezdesetima iz Norfolka zbog sumnje na zlouporabu javnog položaja i provodimo pretrage na adresama u Berkshireu i Norfolku. Muškarac se trenutno nalazi u policijskom pritvoru. Nećemo objavljivati ime uhićenog, u skladu s nacionalnim smjernicama. Također, imajte na umu da je ovaj slučaj sada aktivan, pa treba paziti prilikom objavljivanja kako ne bi došlo do kršenja zakona o prekršaju prema sudu", stoji u službenom priopćenju policije.

JUST IN - Six unmarked police cars with plain clothed officers arrive at Andrew Mountbatten-Windsor's home on his 66th birthday — Telegraph pic.twitter.com/QxiYFabVST — Disclose.tv (@disclosetv) February 19, 2026

"Nakon temeljite procjene, sada smo otvorili istragu o ovoj optužbi za zlouporabu javnog položaja. Važno je da zaštitimo integritet i objektivnost naše istrage dok surađujemo s našim partnerima na istragama ovog navodnog kaznenog djela. Razumijemo značajan javni interes za ovaj slučaj i pružit ćemo ažuriranja u prikladno vrijeme", rekao je pomoćnik načelnika policije Oliver Wright.

Uhićenje bivšeg princa Andrewa dolazi nakon što je otkriveno da je u e-mailovima objavljenim od strane američkog Ministarstva pravosuđa navedeno da je navodno dijelio povjerljive izvještaje iz svojeg djelovanja u ulozi britanskog trgovinskog izaslanika, sa Epsteinom, osuđenim 2008. za seksualno zlostavljanje maloljetnika. Prema objavljenim dokumentima, Andrew je 2010. proslijedio Epsteinu izvještaje o službenim posjetima Hong Kongu, Vijetnamu i Singapuru, a na Badnjak iste godine uključio ga je u povjerljivi sastanak o investicijskim prilikama u obnovi pokrajine Helmand u Afganistanu. Inače, (bivši) princ Andrew se prošle godine odrekao svih javnih i kraljevskih dužnosti zbog javnog pritiska i kontroverzi vezanih uz njegove veze s Epsteinom, kako bi zaštitio ugled kraljevske obitelji i izbjegao daljnje političke i pravne posljedice.

Graham Smith, izvršni direktor kampanje protiv monarhije nazvane 'Republic', potvrdio je da je policiji prijavio ove novootkrivene informacije, uspoređujući ih s ranijim slučajevima političara poput Petera Mandelsona. "Ne vidim nikakvu značajnu razliku između ovih optužbi i onih protiv Petera Mandelsona", rekao je Smith u ranijim izjavama. Mandelson je naime bio uključen u nekoliko političkih kontroverzi i optužbi tokom svoje karijere, a posljednjih mjeseci je ponovno u središtu pažnje zbog veza s Epsteinom.

Foto: REUTERS

Bivši princ, koji je mlađi brat kralja Charlesa, je prethodno za BBC rekao da nije razgovarao s Epsteinom od prosinca 2010. Međutim, e-mailovi objavljeni u siječnju 2025., koji uključuju sudske dokumente koje je podnijela britanska Uprava za financijsko ponašanje (FCA), pokazali su da je u veljači 2011. poslao Epsteinu e-poruku u kojoj je rekao: "Ostani u kontaktu i uskoro ćemo se još igrati!!!". Andrew je pak odlučno negirao bilo kakvu krivnju.

Foto: REUTERS

Kako doznaje BBC, pretražuje se Andrewov dom u Berkshireu, a policajci su kod vrata kako bi čuvali mjesto događaja. O uhićenju se oglasio i kralj Charles. "S najdubljom zabrinutošću primio sam vijesti o Andrewu Mountbatten-Windsoru i sumnji na zloupotrebu javne dužnosti. Ono što sada slijedi je potpun, pravedan i ispravan postupak kojim će se ovo pitanje istražiti na odgovarajući način i od strane nadležnih tijela. U tome, kao što sam već rekao, imaju našu punu i bezrezervnu podršku i suradnju. Dozvolite mi da jasno kažem: zakon mora ići svojim tokom. Dok se ovaj proces nastavlja, ne bi bilo u redu da dalje komentiram ovu stvar. U međuvremenu, moja obitelj i ja nastavit ćemo obavljati svoju dužnost i služiti svima vama", poručio je. Kraljica Camilla je pak nastavila s izvršavanjem kraljevskih dužnosti, unatoč tome što je jutros objavljeno uhićenje njezina šogora, te je gledala koncert za vrijeme ručka na Sinfonia Smith Squareu u Londonu. Doznaje se kako ni kralj Charles ni Buckinghamska palača nisu unaprijed obaviješteni da će Andrew danas biti uhićen.