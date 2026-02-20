Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RUSI U MEĐUNARODNOM PROSTORU

Ruski bombarderi i lovci u blizini Aljaske: SAD i NORAD u pripravnosti

The frigate Niels Juel sails off the coast of Greenland during military drills
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
1/3
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
20.02.2026.
u 08:40

Ruski vojni zrakoplovi ostali su u međunarodnom zračnom prostoru i nisu ušli u američki ili kanadski suvereni zračni prostor, rekao je NORAD, dodajući da su zrakoplovi bili praćeni sve dok nisu napustili aljašku ADIZ.

Sjevernoameričko zapovjedništvo zračne obrane (NORAD) objavilo je u četvrtak da je otkrilo i pratilo više ruskih vojnih zrakoplova koji su djelovali u aljaškoj zoni identifikacije protuzračne obrane (ADIZ) u blizini Aljaske.

NORAD je otkrio i pratio dva ruska zrakoplova Tu-95, dva Su-35 i jedan A-50 koji su djelovali u aljaškoj zoni identifikacije protuzračne obrane, navodi se u priopćenju američke i kanadske obrambene organizacije.

NORAD je rekao da je odgovorio lansiranjem dva zrakoplova F-16, dva F-35, jednog E-3 i četiri KC-135 kako bi presreli, pozitivno identificirali i pratili zrakoplove.

Ruski vojni zrakoplovi ostali su u međunarodnom zračnom prostoru i nisu ušli u američki ili kanadski suvereni zračni prostor, rekao je NORAD, dodajući da su zrakoplovi bili praćeni sve dok nisu napustili aljašku ADIZ.

Ključne riječi
Aljaska NORAD Rusija SAD

Komentara 1

Pogledaj Sve
BZ
bzsystem
08:57 20.02.2026.

...četiri KC-135, zračni tankeri za presretanje, svašta....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!