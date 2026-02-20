Ruski bombarderi i lovci u blizini Aljaske: SAD i NORAD u pripravnosti

Sjevernoameričko zapovjedništvo zračne obrane (NORAD) objavilo je u četvrtak da je otkrilo i pratilo više ruskih vojnih zrakoplova koji su djelovali u aljaškoj zoni identifikacije protuzračne obrane (ADIZ) u blizini Aljaske.

NORAD je otkrio i pratio dva ruska zrakoplova Tu-95, dva Su-35 i jedan A-50 koji su djelovali u aljaškoj zoni identifikacije protuzračne obrane, navodi se u priopćenju američke i kanadske obrambene organizacije.

NORAD je rekao da je odgovorio lansiranjem dva zrakoplova F-16, dva F-35, jednog E-3 i četiri KC-135 kako bi presreli, pozitivno identificirali i pratili zrakoplove.

Ruski vojni zrakoplovi ostali su u međunarodnom zračnom prostoru i nisu ušli u američki ili kanadski suvereni zračni prostor, rekao je NORAD, dodajući da su zrakoplovi bili praćeni sve dok nisu napustili aljašku ADIZ.