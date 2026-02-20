Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GLAVNI SUPARNIK

Kako Orbanov politički neprijatelj okreće sve u svoju korist? Koristi zanimljivu taktiku kako bi ga srušio

Orban
Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
20.02.2026.
u 08:19

Magyar, bivši insajder Fidesza, strateški napada Orbána na osjetljivim nacionalističkim temama

Nakon više od desetljeća dominacije mađarskom politikom, Viktor Orbán suočava se s najozbiljnijim izazovom do sada. Dok se zemlja približava parlamentarnim izborima 12. travnja 2026., konzervativni oporbeni vođa Péter Magyar i njegova stranka Tisza postali su glavni suparnik Fideszu koristeći upravo Orbánovu nacionalističku retoriku i euroskepticizam kao oružje protiv njega samog. Magyar, bivši insajder Fidesza, strateški napada Orbána na osjetljivim nacionalističkim temama. Kritizira ga zbog navodne pasivnosti prema etničkim Mađarima izvan granica, primjerice u Slovačkoj, gdje je premijer Robert Fico progurao kontroverzni zakon o Benešovim dekretima, a Orbán reagirao oprezno kako ne bi ugrozio savezništvo. Magyar je javno optužio Orbána da ignorira probleme manjina, a slično je postupio i u Rumunjskoj, marširajući prema Oradei s mađarskom većinom kako bi prikazao premijerovu podršku krajnje desnom kandidatu Georgeu Simionu kao izdaju. Osim toga, Magyar se oglasio u obranu romske zajednice nakon uvreda visokog dužnosnika Fidesza, tradicionalno važnog biračkog tijela vladajuće stranke.

Takav pristup, razotkrivanje jaza između Orbánove retorike o zaštiti nacionalnih interesa i stvarnih rezultata donio je Magyaru snažan zamah u anketama, pišee Politico. Prema najnovijim ispitivanjima u veljači, neovisni i oporbeno orijentirani istraživači (kao Idea Institute, Medián, Publicus, 21 Kutatóközpont) pokazuju Tiszu u vodstvu, 48 % naspram 38 % za Fidesz među odlučnim biračima, ili čak 10–16 postotnih bodova prednosti u nekim slučajevima. 

U Bruxellesu su reakcije složene. Iako Magyar obećava rješavanje korupcije, otključavanje zamrznutih EU fondova i čvršće veze Mađarske u EU i NATO, njegov euroskepticizam i nacionalistički tonovi nisu potpuno proeuropski. Stranka Tisza želi zadržati ogradu na granici, odbiti obvezne migracijske kvote, usporiti pridruživanje Ukrajine, težiti miru i ojačati V4 grupu. Magyar je izjavio da ne vjeruje u "europsku superdržavu", a Tisza zastupnici u Europskom parlamentu nedavno su sankcionirani od EPP-a zbog nepojavljivanja na glasovanju o povjerenju Ursuli von der Leyen, što je Orbán iskoristio za optužbe o licemjerju i prioritetu Bruxellesa.

Magyar se fokusira na domaće probleme, troškove života, distribuciju pomoći u ruralnim područjima, podršku poljoprivrednicima i kritiku Fideszovog upravljanja. O Ukrajini zauzima oprezan stav, priznaje Rusiju kao agresora, ali isključuje slanje trupa ili oružja, slično Orbánu. Izbori 12. travnja bit će ključni test i sudbonosni za Mađare.
Ključne riječi
Mađarska Viktor Orban

Komentara 4

Pogledaj Sve
99
"99"
08:54 20.02.2026.

Kleptokrata Orbana uopće ne zanima mađarski anrod nego punjenje džepova njega i njegovih pajdaša!

DX
Dx
08:48 20.02.2026.

Uvoze jeftinu naftu sa istočnog bloka, a imaju gorivo najskuplje na svijetu i okolici. Kako to ?

Avatar bavovna
bavovna
08:54 20.02.2026.

Vratite hrvatsku INU koju ste nam ukrali, lopovi!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!