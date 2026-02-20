Kako Orbanov politički neprijatelj okreće sve u svoju korist? Koristi zanimljivu taktiku kako bi ga srušio

Nakon više od desetljeća dominacije mađarskom politikom, Viktor Orbán suočava se s najozbiljnijim izazovom do sada. Dok se zemlja približava parlamentarnim izborima 12. travnja 2026., konzervativni oporbeni vođa Péter Magyar i njegova stranka Tisza postali su glavni suparnik Fideszu koristeći upravo Orbánovu nacionalističku retoriku i euroskepticizam kao oružje protiv njega samog. Magyar, bivši insajder Fidesza, strateški napada Orbána na osjetljivim nacionalističkim temama. Kritizira ga zbog navodne pasivnosti prema etničkim Mađarima izvan granica, primjerice u Slovačkoj, gdje je premijer Robert Fico progurao kontroverzni zakon o Benešovim dekretima, a Orbán reagirao oprezno kako ne bi ugrozio savezništvo. Magyar je javno optužio Orbána da ignorira probleme manjina, a slično je postupio i u Rumunjskoj, marširajući prema Oradei s mađarskom većinom kako bi prikazao premijerovu podršku krajnje desnom kandidatu Georgeu Simionu kao izdaju. Osim toga, Magyar se oglasio u obranu romske zajednice nakon uvreda visokog dužnosnika Fidesza, tradicionalno važnog biračkog tijela vladajuće stranke.

Takav pristup, razotkrivanje jaza između Orbánove retorike o zaštiti nacionalnih interesa i stvarnih rezultata donio je Magyaru snažan zamah u anketama, pišee Politico. Prema najnovijim ispitivanjima u veljači, neovisni i oporbeno orijentirani istraživači (kao Idea Institute, Medián, Publicus, 21 Kutatóközpont) pokazuju Tiszu u vodstvu, 48 % naspram 38 % za Fidesz među odlučnim biračima, ili čak 10–16 postotnih bodova prednosti u nekim slučajevima.

U Bruxellesu su reakcije složene. Iako Magyar obećava rješavanje korupcije, otključavanje zamrznutih EU fondova i čvršće veze Mađarske u EU i NATO, njegov euroskepticizam i nacionalistički tonovi nisu potpuno proeuropski. Stranka Tisza želi zadržati ogradu na granici, odbiti obvezne migracijske kvote, usporiti pridruživanje Ukrajine, težiti miru i ojačati V4 grupu. Magyar je izjavio da ne vjeruje u "europsku superdržavu", a Tisza zastupnici u Europskom parlamentu nedavno su sankcionirani od EPP-a zbog nepojavljivanja na glasovanju o povjerenju Ursuli von der Leyen, što je Orbán iskoristio za optužbe o licemjerju i prioritetu Bruxellesa.

Magyar se fokusira na domaće probleme, troškove života, distribuciju pomoći u ruralnim područjima, podršku poljoprivrednicima i kritiku Fideszovog upravljanja. O Ukrajini zauzima oprezan stav, priznaje Rusiju kao agresora, ali isključuje slanje trupa ili oružja, slično Orbánu. Izbori 12. travnja bit će ključni test i sudbonosni za Mađare.