FOTO Pada snijeg, upaljeni alarmi za cijelu zemlju: Objavljeno i gdje će biti najgore

U Gorskom kotaru, Lici, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj mjestimice pada snijeg. DHMZ je izdao brojna upozorenja za gotovo cijelu zemlju. Danas će na kopnu biti pretežno oblačno s kišom koja će prelaziti u susnježicu i snijeg, ponajprije na sjeveru unutrašnjosti i u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača. Poneka pahulja nošena olujnom burom moguća je i podno Velebita. Na Jadranu promjenjivo s mjestimičnom kišom, u Dalmaciji moguće i pljuskovima praćenim grmljavinom, a na sjevernom dijelu poslijepodne postupno smanjenje naoblake. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima, a na moru jaka i olujna bura, osobito podno Velebita s orkanskim udarima. Na krajnjem jugu još i jugo. Osjetno hladnije, temperatura u unutrašnjosti većinom između 1 i 6, navečer u padu. Na Jadranu ujutro od 6 do 10, danju između 10 i 14 °C.

Snažno olujno jugo jučer je stvorilo velike probleme duž hrvatske obale, a među najpogođenijim područjima bila je Kaštela. More se izlijevalo na obalu, potapalo dijelove šetnica i rive osobito u Donjim Kaštelima koja su najizloženija jugu. Nevrijeme je zahvatilo i druge dijelove Dalmacije. Pod morem je bio šibenski Dolac, u Tisnom su ulice poplavljene, a dijelovi Splita i brojna naselja uz more u šibensko-kninskoj županiji također su bili pogođeni. U nekim područjima more je prodrlo i u kuće.

HAK javlja kako u Gorskom kotaru, Lici, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj mjestimice pada snijeg (zimski su uvjeti na pojedinim cestama, uključujući dionicu autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo 2). Zbog vjetra u priobalju i Lici na pojedinim cestama zabrane su za određene skupine vozila. U prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije.

Zbog povremeno jakih pljuskova kiše moguće je naići na veću količinu vode koja se zadržava na kolniku. U tijeku je zimsko održavanje, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Za sve skupine vozila otvoreni su autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, Jadranska magistrala (DC8), Krčki most, Paški most, Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku, tunel Sveti Ilija. Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci/Istri i obrnuto zbog zimskih uvjeta u Gorskom kotaru.

Što se tiče prognoze za iduća tri dana od subote do ponedjeljka, DHMZ piše kako će u unutrašnjosti biti umjereno do pretežno oblačno, a u nedjelju je lokalno moguće s malo kiše. Na Jadranu većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u subotu na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu u subotu ujutro lokalno jaka bura s olujnim udarima u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, osobito prema otvorenom moru, a u nedjelju duž obale i sjeverni vjetar. U ponedjeljak slabo do umjereno jugo. Temperatura zraka na kopnu u porastu, u subotu još hladno. Na Jadranu temperatura bez veće promjene.