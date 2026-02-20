Naši Portali
MRAČNE TAJNE RANČA

Novi Meksiko pokreće veliku istragu: Što skrivaju brda oko Epsteinova imanja

VL
Autor
Slavica Cvitanić/Hina
20.02.2026.
u 08:17

Ministarstvo pravosuđa Novog Meksika u srijedu je objavilo da istražuje navod, koji je proizašao iz priopćenja američkog Ministarstva pravosuđa, da je Epstein naredio pokop tijela dviju mladih strankinja na brdima izvan Zorro Rancha.

Glavni državni odvjetnik Novog Meksika u četvrtak je naredio ponovno otvaranje kaznene istrage o navodnim zločinima počinjenim na ranču koji je bio u vlasništvu pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, na temelju novih informacija koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, priopćilo je tamošnje Ministarstvo pravosuđa. Američko ministarstvo pravosuđa 30. siječnja objavilo je milijune dosjea povezanih s Epsteinom koji bacaju novo svjetlo na kriminalne aktivnosti tog financijera u Novom Meksiku tijekom tri desetljeća.

Glavni državni odvjetnik Novog Meksika Raul Torrez naredio je ponovno otvaranje istrage na Epsteinovom ranču južno od glavnog grada te države Santa Fea, nakon što ju je njegov prethodnik, demokrat Hector Balderas, zatvorio 2019. kako bi izbjegao preklapanje s federalnim istragama. Pritisak da se otkriju Epsteinovi zločini postao je politička glavobolja za predsjednika Donalda Trumpa, republikanca.

"Otkrića objavljena u ranije zapečaćenim dosjeima FBI-a zahtijevaju daljnje ispitivanje", rekla je glasnogovornica Ministarstva pravosuđa Novog Meksika Lauren Rodriguez u izjavi.  Ponovno pokretanje istrage uslijedilo je dva dana nakon što je zakonodavno tijelo Novog Meksika, kojim dominiraju demokrati, pokrenulo "prvu sveobuhvatnu istragu o Epsteinovim navodnim zločinima na Zorro Ranchu, 48 kilometara južno od Santa Fea". Oni su, naime, osnovali parlamentarni odbor koji će uzimati iskaze, dok je ova istraga, najavljena u četvrtak, zasebna kaznena istraga koju vodi glavni državni tužitelj.

Epstein je počinio samoubojstvom u zatvoru u New Yorku 2019. godine, suočen s federalnim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Zorro Ranch je 2023. godine prodan teksaškom poduzetniku i političaru Donu Huffinesu. Glasnogovornik Huffinesa u izjavi je rekao da vlasnicima nikada nisu pristupili organi za provođenje zakona sa zahtjevom za pristup ranču, ali da će "odobriti punu i potpunu suradnju" u slučaju da se to dogodi.

U objavi na društvenim mrežama u ponedjeljak, Huffines je rekao da planira pretvoriti ranč u kršćansko utočište. Ministarstvo pravosuđa Novog Meksika u srijedu je objavilo da istražuje navod, koji je proizašao iz priopćenja američkog Ministarstva pravosuđa, da je Epstein naredio pokop tijela dviju mladih strankinja na brdima izvan Zorro Rancha.

Ključne riječi
istraga dosjei FBI Zorro Ranch Jeffrey Epstein

