Trump otkrio: Primirje je blizu, pregovaramo o podjeli teritorija

Donald Trump je novinarima u Ovalnom uredu izjavio da smatra kako su Sjedinjene Američke Države na rubu postizanja primirja između Ukrajine i Rusije. "Mislim da imamo granice dogovora o primirju. Nadam se da ih imamo", rekao je Trump, sugerirajući da bi prekid vatre mogao biti blizu.

Trump je također istaknuo da traži rješenje za zaustavljanje sukoba i smanjenje američkog trošenja na vojnu pomoć Ukrajini. Ponovno je spomenuo mogućnost ugovora o podjeli teritorija, no nije precizirao o kojim bi se teritorijima radilo. "Imat ćemo ugovor u smislu podjele teritorija, i tako dalje. O tome se pregovara dok ovdje razgovaram s vama", dodao je američki predsjednik. Na pitanje novinara hoće li SAD uvesti sankcije Rusiji zbog nastavka napada na Ukrajinu, Trump je odgovorio: „Pa, oni se međusobno bore.“, piše CNN.

🕊️🤔 Trump: "We are going to have a full ceasefire in Ukraine very soon."



Reporter: Russia continues to attack Ukraine, are you planning to impose sanctions?



Trump: "Well, they’re fighting against each other." pic.twitter.com/F41RI5aokH