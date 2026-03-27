FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
PUTIN VREBA?

Stigla zabrinjavajuća poruka iz Berlina: Nema više iluzija o miru. Moramo se pripremiti za rat

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
27.03.2026.
u 19:25

Ključni razlog za zabrinutost je rupa u odvraćanju unutar NATO-a.

Predsjednik Njemačkog saveza vojnih pripadnika (Bundeswehrverband), André Wüstner, oštro je upozorio na sve veću prijetnju koju Rusija predstavlja za Njemačku i Europu. Prema njegovim riječima, opasnost ne čeka već postoji sada i povećava se iz dana u dan. U intervjuu za njemačke medije, Wüstner je pozvao na znatno brže naoružavanje i konkretne pripreme za prelazak na ratno gospodarstvo u slučaju daljnje eskalacije. Posebno je naglasio da njemačka obrambena industrija mora hitno proširiti svoje kapacitete i prijeći na višesmjenski rad. "Opasnost postoji već sada i ona postaje sve veća svakoga dana“, izjavio je Wüstner. Dodao je kako je mišljenje da Rusija pod vodstvom Vladimira Putina neće biti spremna za sukob s NATO-om prije 2029. godine. Prema riječima čelnika, ključni razlog za zabrinutost je rupa u odvraćanju unutar NATO-a. Tu rupu su, kako kaže, otvorili nepouzdano ponašanje američkog predsjednika Donalda Trumpa te vojna slabost Europe.

"Nisu samo Istočnoeuropljani već počeli govoriti o predratnoj fazi i ubrzano jačaju svoju obranu. To moramo učiniti i mi i to odmah!“, poručio je Wüstner. Wüstner upozorava da rat koji su pokrenule Sjedinjene Države i Izrael protiv Irana Rusiji otvara nove mogućnosti. Putin bi, zahvaljujući većim prihodima od prodaje nafte i smanjenoj pomoći Ukrajini u protuzračnoj obrani, mogao pojačati brutalne napade na ukrajinsku infrastrukturu i civilno stanovništvo. "Dojam nesigurnih saveznika s ove strane Atlantika mogao bi ga ohrabriti da pojača hibridne napade. Moguće su čak i povrede granice na istočnom krilu NATO-a", upozorio je, piše Die Welt.

Stoga, naglašava Wüstner, Njemačka i Europa ne smiju se jednostrano usredotočiti samo na Bliski istok, već moraju zadržati punu pozornost na rusku prijetnju, koja ostaje najveća opasnost za mir i slobodu na kontinentu.

Savez vojnih pripadnika traži da njemačka vlada i industrija zajednički razviju „kick-down“ plan kako bi u slučaju potrebe brzo prešli na ratnu proizvodnju. Cilj je zatvoriti postojeće slabosti prije nego što bude prekasno. Ova oštra upozorenja dolaze u trenutku kada se u Njemačkoj raspravlja o značajnom povećanju obrambenog proračuna, no kritičari i dalje upozoravaju da je tempo nabave oružja i opremanja Bundeswehra i dalje prespor.
NATO rat Rusija Njemačka

MA
marama33
19:52 27.03.2026.

Najveći problem trenutna je ideologija u Berlinu. To više nisu moji saveznici. Neka ratuju sami ako im se ratuje.

SE
Serengeti
19:40 27.03.2026.

Zanimljivo... spomenuo je brutalne napade na ukrajinsku infrastrukturu i civilno stanovništvo, a nije spomenuo genocid koji se događa u Gazi i brutalne napade na iransku infrastrukturu i civilno stanovništvo. Licemjer! 😡

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
20:02 27.03.2026.

Jel znaju di će skupiti vojsku i čime će je platiti? Pa ne bi ratovao za ovu EU da mi ne znam što daju.

