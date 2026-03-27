Stigla zabrinjavajuća poruka iz Berlina: Nema više iluzija o miru. Moramo se pripremiti za rat

Predsjednik Njemačkog saveza vojnih pripadnika (Bundeswehrverband), André Wüstner, oštro je upozorio na sve veću prijetnju koju Rusija predstavlja za Njemačku i Europu. Prema njegovim riječima, opasnost ne čeka već postoji sada i povećava se iz dana u dan. U intervjuu za njemačke medije, Wüstner je pozvao na znatno brže naoružavanje i konkretne pripreme za prelazak na ratno gospodarstvo u slučaju daljnje eskalacije. Posebno je naglasio da njemačka obrambena industrija mora hitno proširiti svoje kapacitete i prijeći na višesmjenski rad. "Opasnost postoji već sada i ona postaje sve veća svakoga dana“, izjavio je Wüstner. Dodao je kako je mišljenje da Rusija pod vodstvom Vladimira Putina neće biti spremna za sukob s NATO-om prije 2029. godine. Prema riječima čelnika, ključni razlog za zabrinutost je rupa u odvraćanju unutar NATO-a. Tu rupu su, kako kaže, otvorili nepouzdano ponašanje američkog predsjednika Donalda Trumpa te vojna slabost Europe.

"Nisu samo Istočnoeuropljani već počeli govoriti o predratnoj fazi i ubrzano jačaju svoju obranu. To moramo učiniti i mi i to odmah!“, poručio je Wüstner. Wüstner upozorava da rat koji su pokrenule Sjedinjene Države i Izrael protiv Irana Rusiji otvara nove mogućnosti. Putin bi, zahvaljujući većim prihodima od prodaje nafte i smanjenoj pomoći Ukrajini u protuzračnoj obrani, mogao pojačati brutalne napade na ukrajinsku infrastrukturu i civilno stanovništvo. "Dojam nesigurnih saveznika s ove strane Atlantika mogao bi ga ohrabriti da pojača hibridne napade. Moguće su čak i povrede granice na istočnom krilu NATO-a", upozorio je, piše Die Welt.

Stoga, naglašava Wüstner, Njemačka i Europa ne smiju se jednostrano usredotočiti samo na Bliski istok, već moraju zadržati punu pozornost na rusku prijetnju, koja ostaje najveća opasnost za mir i slobodu na kontinentu.

Savez vojnih pripadnika traži da njemačka vlada i industrija zajednički razviju „kick-down“ plan kako bi u slučaju potrebe brzo prešli na ratnu proizvodnju. Cilj je zatvoriti postojeće slabosti prije nego što bude prekasno. Ova oštra upozorenja dolaze u trenutku kada se u Njemačkoj raspravlja o značajnom povećanju obrambenog proračuna, no kritičari i dalje upozoravaju da je tempo nabave oružja i opremanja Bundeswehra i dalje prespor.