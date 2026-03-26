Rutte za VL o Plenkovićevu pismu o kineskim raketama u Srbiji: Uzimamo to ozbiljno

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u Bruxellesu je predstavio godišnje izvješće saveza koje pokazuje da su tijekom 2025. svi saveznici prvi put prekoračili cilj izdvajanja za obranu u visini dva posto BDP-a, što je bilo dogovoreno još na summitu 2014. Taj trend, istaknuo je, treba se nastaviti i ubrzati prema novom cilju od pet posto BDP-a, usvojenom na summitu u Haagu u srpnju 2025., Večernjak je bio na mjestu događaja u Bruxellesu i po završetku konferencije za novinare, na godišnjem domjenku pitali smo glavnog tajnika o pismu koje mu je, zbog kineskih raketa zrak-zemlja u Vojsci Srbije, poslao hrvatski premijer Andrej Plenković.

Mark Rutte rekao je da nema novosti po tom pitanju i naglasio: – Raspravljamo o tome s Hrvatskom. Tretiramo to ozbiljno, ali nema zasad ničega o čemu bismo izvijestili medije. Nastavak razgovora po tom pitanju uskoro ću imati s Andrejom Plenkovićem – rekao je Rutte za Večernji list. Na borbenim zrakoplovima Mig-29 Vojske Srbije nedavno su, podsjetimo, fotografirane kineske supersonične balističke rakete CM-400, a premijer Plenković napisao je pismo glavnom tajniku NATO-a u kojem je upozorio da je to prvi put da se takvo ofenzivno naoružanje kineske proizvodnje pojavljuje negdje u Europi.

Kako neslužbeno doznajemo, nakon tog pisma nije povedena neka posebna rasprava na sastancima Sjevernoatlantskog vijeća na razini veleposlanika svih 32 zemalja saveznica, na čijem dnevnom redu redovito postoje točke posvećene Rusiji i Kini. Jedan naš izvor u Bruxellesu kaže kako ne zna da je bilo riječi i o ovom konkretnom pitanju kineskih raketa na zrakoplovima ruske proizvodnje u sastavu Vojske Srbije.

Hrvatska, podsjetimo, nema veleposlanika pri NATO-u, a Stalno predstavništvo vodi otpravnik poslova, nekadašnji zamjenik sada već godinu dana umirovljenog veleposlanika Marija Nobila. Novi veleposlanik nije imenovan jer se premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović ne uspijevaju dogovoriti oko popunjavanja diplomatskih mjesta.

