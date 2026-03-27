'USPJEŠNO HAKIRANA ŽRTVA'

Iranski hakeri upali u privatni e-mail direktora FBI-a

Foto: REUTERS
Bernard Čavar/Hina
27.03.2026.
u 17:01

Zapadni analičari smatraju da je Handala, koja sebe naziva propalestinskom hakerskom skupinom, jedna od nekoliko kojima se služe iranske službe

 ⁠Iranski hakeri priznali su da su upali u privatni e-mail direktora FBI-a Kasha Patela i na internetu objavili njegove osobne fotografije i druge dokumente. Skupina Handala ⁠Hack Team je na svojoj web stranici navela da se Patelovo ime "sada nalazi na listi uspješno hakiranih žrtava".

Dužnosnik ministarstva pravosuđa potvrdio je da je ​Patelova elektronička pošta hakirana i da se objavljeni materijal čini autentičan. Zapadni analičari smatraju da je Handala, koja sebe naziva propalestinskom hakerskom skupinom, jedna od nekoliko kojima se služe iranske službe. Handala je 11. ožujka izvela napad na kompaniju za medicinske usluge i pomagala Stryker sa sjedištem u Michiganu.
Kash Patel Iran hakerski napad FBI

SE
Serengeti
18:07 27.03.2026.

Neznalice na portalu misle da u Iranu žive kao u 90-tim, a kad ono iranski hakeri hakiraju direktora FBI-a. 🤣😂

Želite prijaviti greške?

