NAJNAPREDNIJI DRON DANAŠNJICE

Hrvat koji je dio NASA-ina tima o moćnom dronu: Dragonfly će tražiti odgovor na pitanje jesmo li sami u svemiru

Autor
Sandra Mikulčić
27.03.2026.
u 19:55

Ovaj inženjer rodom je iz Virovitice, te ima više od dva desetljeća iskustva u najzahtjevnijim NASA-inim okruženjima i jedan je od vodećih hrvatskih stručnjaka u svemirskoj industriji.

Dok se na Zemlji traže rješenja za masovnu primjenu dronova u promjenjivim atmosferskim uvjetima Zemlje, NASA je u laboratoriju Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) službeno započela proces integracije i testiranja najnaprednijeg drona u Sunčevu sustavu – nuklearnog rotorcrafta Dragonfly. Ovaj kritični korak, pojašnjavaju iz Društva HISPACE, označava prijelaz projekta iz teoretske faze u fizičku izgradnju letjelice. Dragonfly će za dvije godine biti lansiran prema Titanu, gdje će autonomno letjeti i istraživati najveći mjesec Saturna i drugi najveći mjesec u Sunčevu sustavu. Tim je povodom u centrali HISPACE-a u Zagrebu održan meetup "Say HI to SPACE" na kojem je gostovao Zoran Kahrić, svemirski inženjer koji već 30 godina radi u samom srcu APL-a – institucije koja razvija više od 90 posto sustava ove misije. Unutar APL laboratorija, Kahrić izravno radi na razvoju elektronike za Dragonfly.

