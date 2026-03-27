Što će biti s Amerikancima? 'NATO se mora pripremiti za najgori scenarij'

Ujedinjeno Kraljevstvo i njegovi europski saveznici u NATO-u moraju se pripremiti za "najgori mogući scenarij" u kojem ih Sjedinjene Države ne bi branile u slučaju krize, upozorio je utjecajni odbor zastupnika. Napetosti između administracije Donalda Trumpa i vlade Keira Starmera mogle bi također ugroziti pouzdanost ključnih stupova britanske nacionalne sigurnosti, uključujući održavanje projektila Trident koji se koriste na podmornicama nuklearnog odvraćanja Kraljevske mornarice, razmjenu obavještajnih podataka i pristup programima poput borbenog zrakoplova F-35, navodi se u izvješću. Zajednički odbor za Strategiju nacionalne sigurnosti pozvao je London da "planira udaljavanje od bilateralnog odnosa sa Sjedinjenim Državama koji je toliko ovisan o potonjima za nuklearne i obavještajne operacije te konvencionalnu obranu". Također je savjetovao Ujedinjenom Kraljevstvu, Europi i Kanadi da razviju plan "za prijelaz prema većem europskom vodstvu u NATO-u".

Ova intervencija, objavljena u petak, dolazi u trenutku kada je predsjednik Trump ponovno kritizirao svoje saveznike, a posebno Ujedinjeno Kraljevstvo, zbog toga što se nisu pridružili njegovom ratu protiv Irana. Izrugivao se dvama nosačima zrakoplova Kraljevske mornarice nazvavši ih "igračkama", dok je ostale zemlje NATO-a optužio da "nisu učinile apsolutno ništa" kako bi pomogle u borbi protiv iranskog režima. Objavivši na društvenim mrežama, Trump je dodao: "SAD-u ništa ne treba od NATO-a, ali ‘nikada ne zaboravite’ ovaj vrlo važan trenutak". Ta izjava dodatni je signal da podrška Washingtona transatlantskom savezu prema članku 5. njegova osnivačkog ugovora o kolektivnoj obrani, prema kojem se napad na jednog saveznika smatra napadom na sve, ne može biti zajamčena.

Trump je već više puta omalovažavao Starmera tvrdeći da nije poput Winstona Churchilla. Sve veća nepredvidljivost sigurnosnih prioriteta Bijele kuće potresa temeljne pretpostavke NATO-a o obrani Europe koje su se oduvijek temeljile na uvjerenju da će američke oružane snage biti dominantna sila na strani saveznika u slučaju rata. Vrhovni saveznički zapovjednik za Europu, najviši operativni zapovjednik u savezu, oduvijek je bio Amerikanac, dok američka vojska osigurava ključne elemente svake borbe, poput satelitskih podataka, sustava za elektroničko ratovanje i nadmoćne vojne mase. To znači da bi snage koje bi činila samo Europa bile znatno manje sposobne. Odbor, koji je procjenjivao britansku Strategiju nacionalne sigurnosti, objavljenu prošlog lipnja, istaknuo je da je važno da vlada nastavi surađivati sa SAD-om gdje je to praktično. No također mora "razviti jasan plan, zajedno s drugim europskim saveznicima, za prijelaz prema većem europskom vodstvu u NATO-u".

"Pripremajući se za ‘najgori mogući scenarij’, u kojem Europa više ne može računati na američku potporu u slučaju krize, vlada mora surađivati s europskim partnerima kako bi ulaganjima u vlastite sposobnosti nadoknadila potencijalno povlačenje", dodao je odbor. Britanija je posebno izložena svakom slabljenju ove transatlantske veze zbog bliskog sigurnosnog i obrambenog partnerstva sa SAD-om, razvijanog desetljećima i utemeljenog na "posebnom odnosu", prenosi Sky News. Odbor je naveo područja od posebne važnosti, uključujući britansku ovisnost o SAD-u u održavanju projektila Trident, razmjenu obavještajnih podataka, provedbu programa borbenog zrakoplova F-35 te novi plan izgradnje napadačkih podmornica.

No upozorio je i na mogućnost da Trump iskoristi utjecaj koji ima nad saveznicima ako učine nešto što mu se ne sviđa. Pozivajući se na britansku ovisnost o SAD-u u različitim područjima obrane i sigurnosti, u izvješću se navodi: "Postoje vidljiva područja napetosti u odnosima Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a koja bi u bliskoj budućnosti mogla ugroziti pouzdanost tih ovisnosti".