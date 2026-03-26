Europska sila pojačava pritisak: Donijela je odluku koja bi mogla uzdrmati Kremlj

Moskva svojom "flotom u sjeni" pokušava izbjegavati sankcije koje su joj zapadne zemlje nametnule nakon invazije Ukrajine 2022. godine, a Ujedinjeno Kraljevstvo odlučilo je doskočiti tom problemu i pojačati pritisak. Sada su Oružane snage Ujedinjenog Kraljevstva ovlaštene ukrcavati se na ruske naftne tankere u britanskim vodama. Mornarica je i ranije, zajedno sa saveznicama, sudjelovala u akcijama protiv tih plovila te je, primjerice, i prošloga tjedna pomogla pri praćenju sankcioniranog ruskog naftnog tankera sa Sredozemlja, navodi The Guardian.

Sada će, nakon ove premijerove odluke, britanske Oružane snage moći ići korak dalje u borbi protiv flote često starih tankera koji koriste lažne zastave kako bi izvozili rusku naftu uz izbjegavanje sankcija. Pod sankcijama Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država nalazi se više od 600 plovila, no nova će se pravila primjenjivati samo na ona koja je sankcioniralo Ujedinjeno Kraljevstvo.

"Putin trlja ruke zbog rata na Bliskom istoku jer misli da će više cijene nafte napuniti njegove džepove. Zato još jače idemo na njegovu flotu u sjeni – ne samo da štitimo Britaniju nego i da izgladnjujemo Putinov ratni stroj od prljavog novca kojim financira svoj barbarski pohod u Ukrajini. On i njegovi kompanjoni neka ne sumnjaju da ćemo uvijek braniti naš suverenitet i stajati uz Ukrajinu koliko god bude trebalo", poručio je Keir Starmer, britanski premijer. Ministar obrane John Healey sugerirao je još u siječnju korištenje "vojnih opcija“ protiv sankcioniranih plovila, rekavši da bi se eventualno zaplijenjena nafta mogla prodati, a prihod poslati Ukrajini.

Rusija je ranije upozorila da bi izravna akcija protiv plovila "flote u sjeni" mogla dovesti do izravnog sukoba. Prošloga je tjedna Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog čelnika Vladimira Putina, naveo da Rusija razmatra mogućnost da prati svoju "flotu iz sjene" ratnim brodovima. On je ustvrdio kako se ruska pomorska aktivnost suočava sa sve većim prijetnjama. "Doista je pokrenuta nezapamćena kampanja protiv flote koja prevozi teret iz ruskih luka... Neke zemlje su se jednostavno zanijele u lovu na tankere, teretnjake i kontejnerske brodove. Napad na ruski tanker Arctic Metagas u Sredozemnom moru bio je doista skandalozan incident koji smatramo činom međunarodnog terorizma", rekao je tada Patrušev.