STROŽE MJERE

Europska sila pojačava pritisak: Donijela je odluku koja bi mogla uzdrmati Kremlj

Dora Taslak
26.03.2026.
u 14:43

Pod sankcijama se nalazi više od 600 plovila, no nova će se pravila primjenjivati samo na ona koja je sankcioniralo Ujedinjeno Kraljevstvo

Moskva svojom "flotom u sjeni" pokušava izbjegavati sankcije koje su joj zapadne zemlje nametnule nakon invazije Ukrajine 2022. godine, a Ujedinjeno Kraljevstvo odlučilo je doskočiti tom problemu i pojačati pritisak. Sada su Oružane snage Ujedinjenog Kraljevstva ovlaštene ukrcavati se na ruske naftne tankere u britanskim vodama. Mornarica je i ranije, zajedno sa saveznicama, sudjelovala u akcijama protiv tih plovila te je, primjerice, i prošloga tjedna pomogla pri praćenju sankcioniranog ruskog naftnog tankera sa Sredozemlja, navodi The Guardian.

Sada će, nakon ove premijerove odluke, britanske Oružane snage moći ići korak dalje u borbi protiv flote često starih tankera koji koriste lažne zastave kako bi izvozili rusku naftu uz izbjegavanje sankcija. Pod sankcijama Europske unije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država nalazi se više od 600 plovila, no nova će se pravila primjenjivati samo na ona koja je sankcioniralo Ujedinjeno Kraljevstvo.

"Putin trlja ruke zbog rata na Bliskom istoku jer misli da će više cijene nafte napuniti njegove džepove. Zato još jače idemo na njegovu flotu u sjeni – ne samo da štitimo Britaniju nego i da izgladnjujemo Putinov ratni stroj od prljavog novca kojim financira svoj barbarski pohod u Ukrajini. On i njegovi kompanjoni neka ne sumnjaju da ćemo uvijek braniti naš suverenitet i stajati uz Ukrajinu koliko god bude trebalo", poručio je Keir Starmer, britanski premijer. Ministar obrane John Healey sugerirao je još u siječnju korištenje "vojnih opcija“ protiv sankcioniranih plovila, rekavši da bi se eventualno zaplijenjena nafta mogla prodati, a prihod poslati Ukrajini. 

Rusija je ranije upozorila da bi izravna akcija protiv plovila "flote u sjeni" mogla dovesti do izravnog sukoba. Prošloga je tjedna Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog čelnika Vladimira Putina, naveo da Rusija razmatra mogućnost da prati svoju "flotu iz sjene" ratnim brodovima. On je ustvrdio kako se ruska pomorska aktivnost suočava sa sve većim prijetnjama. "Doista je pokrenuta nezapamćena kampanja protiv flote koja prevozi teret iz ruskih luka... Neke zemlje su se jednostavno zanijele u lovu na tankere, teretnjake i kontejnerske brodove. Napad na ruski tanker Arctic Metagas u Sredozemnom moru bio je doista skandalozan incident koji smatramo činom međunarodnog terorizma", rekao je tada Patrušev.

Keir Starmer Rusija Velika Britanija flota u sjeni

OT
otrovnijezik
14:49 26.03.2026.

Opet?

Avatar USA
USA
15:07 26.03.2026.

Zanimljivo kako novinari apsolutno nikad u tekstu ne napisu, a bitno je kako bi vecina poluobrazovanih i poluinformiranih citatelja shvatila da su zapadne sankcije iskljucivo sankcije koje zabranjuju pristajanje Ruskim brodovima u zapadnim lukama. Izraz tako pazljivo i lijepo slozen u obavjestajnim centrima “Flota u sjeni” implicira da su ti tankeri dio neceg skrivenog, kriminalnog, zabranjenog pa se jos nadoda kako bi narod bio jos ljuci da su tannkeri stari, pokvareni, cure etc. Dakle Ruski tankeri mogu slobodno ploviti, a sto i rade, svim medjunarodnim vodama i pristajati u sve luke koje zele osim naravno zapadnih. Svaki napad na Ruski brod dok prolazi recimo u La Mancheu u medjunarodnim vodama, a ne ulazeci u teritorijalne vode UK ili Francuske znaci gusarski nelegalni napad isti kao kad Somalijski gusar napadaju u Crvenom moru sve vrste brodova.

Avatar nekakav
nekakav
12:39 26.03.2026.

u međunarodnim vodama danas biti pirat... ne znam, bit će vatreno. dal postoje un sankcije rusima? ne. top što se nekoj državi ne dopada što radi druga država je njen problem. blokada zapadnih država rusa neće dobro proći. a ako se masovno krene itimati ruske tankere, pod bilo kojom zastavom da plove, a posebno ako je pod ruskom, e tu bude drugo poluvrijeme. wagner je živ kao tvrtka, plus da ima par novih igrača. a oružana pratnja i osiguranje brodova nije novost. baš me zanima odgovor britanske politike kad budu par crnih vreća pospremali u hladnjaču. za koga su pali?

