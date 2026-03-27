Iranci tvrde: 'Pogođena su naša nuklearna postrojenja'; Američki državni tajnik otkrio kada bi rat trebao završiti

Nekoliko iranskih nuklearnih postrojenja meta je zračnih napada, izvijestili su brojni iranski državni mediji. NBC News izvijestila je da je pogođen nuklearni kompleks teške vode Khondab, u blizini grada Araka, pozivajući se na izjavu pokrajinskog dužnosnika novinskoj agenciji Fars. "Nikakva opasnost ne prijeti ljudima u tom području", rekao je dužnosnik, dodajući da u napadu nije bilo žrtava. Izvješća dolaze nakon što je Donald Trump rekao da će odgoditi napad na iranske energetske elektrane još 10 dana. Njegov početni rok od pet dana trebao je isteći danas. Ponovio je tu obvezu tijekom telefonskog intervjua za Fox News, tvrdeći da je Iran tražio sedmodnevnu pauzu.

Američki državni tajnik Marco Rubio nakon sastanka ministara vanjskih poslova G7 u Francuskoj dao ja izjavu za medije. SAD očekuje da će operacija u Iranu završiti u roku od nekoliko tjedana, a ne mjeseci, rekao je Rubio novinarima.

"Imamo ciljeve i vrlo smo uvjereni da smo na pragu njihovog ostvarenja", kaže. Rubio kaže da bi Iran mogao odlučiti uspostaviti sustav naplate cestarine u Hormuškom tjesnacu, prije nego što je kasnije rekao da bi svaka trajna naplata cestarine na plovnom putu bila "neprihvatljiva". Rusija ne čini ništa za Iran što bi ometalo ili utjecalo na američku vojnu operaciju u toj zemlji, rekao je kada su ga pitali o vezama između Moskve i Teherana.

Na pitanje o mogućnosti potencijalne američke kopnene invazije na Iran, državni tajnik je rekao: "Sve svoje ciljeve možemo postići s našim kopnenim trupama. Ali uvijek ćemo biti spremni dati predsjedniku maksimalnu mogućnost izbora i maksimalnu priliku da se prilagodi nepredviđenim situacijama, ako se pojave", kazao je.