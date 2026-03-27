FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
KRIZNA SITUACIJA

Bivši Trumpov pomoćnik otkrio detalje s važnog sastanka 2018.: 'Bilo je to potresno iskustvo'

U.S. President Donald Trump visits Verst Logistics in Hebron
KEVIN LAMARQUE/REUTERS
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
27.03.2026.
u 20:43

Taylor se prisjetio brifinga o uraganu 2018. godine gdje je Trump naglo prešao na raspravu o održavanju helikoptera, što ilustrira njegovu sklonost skretanju s teme tijekom ključnih rasprava

Bivši dužnosnik iz prve Trumpove administracije iznio je novo svjedočanstvo o njegovu ponašanju u kriznim situacijama, koje mnogi tumače kao upozorenje u trenutku kada Sjedinjene Države balansiraju između mirovnih pregovora i mogućeg pojačanja vojnog angažmana protiv Irana. Miles Taylor, koji je radio u Ministarstvu domovinske sigurnosti tijekom Trumpova prvog mandata, opisao je dramatičan trenutak iz 2018. godine. Taylor se prisjetio brifinga o uraganu 2018. godine gdje je Trump naglo prešao na raspravu o održavanju helikoptera, što ilustrira njegovu sklonost skretanju s teme tijekom ključnih rasprava. Naglasio je da su takvi trenuci zabrinjavajući, ali dublje pitanje je ima li osoblje još uvijek ovlasti i spremnosti utjecati na njega. Taylor je problem opisao kao dijelom medicinski, a dijelom strukturni, naglašavajući pad institucionalnih provjera od Trumpovog prvog mandata.

Umjesto da se usredotoči na životno važnu temu, Trump je, prema Taylorovim riječima, naglo skrenuo razgovor. Počeo se žaliti na helikoptere koji se stalno kvare jer imaju 'previše dijelova', a zatim je prešao na potpuno drugu temu, izbore.

"Počeo je pričati o helikopterima. Konkretno, htio je s nama podijeliti svoju frustraciju što se helikopteri stalno kvare jer, kako je rekao, 'imaju previše dijelova!' Usred brifinga",kazao je. "Tražili smo od njega da izda upozorenje Amerikancima da evakuiraju pogođeno područje, a on je skrenuo s teme o helikopterima. A onda još jednom o izborima. Konačno smo ga vratili na pravi put, ali vrijeme je isticalo", ispričao je.

'Bilo je to potresno iskustvo', napisao je Taylor. Ova priča pojavljuje se upravo u trenutku kada Trump javno govori o mogućim mirovnim pregovorima s Iranom i odgađa nove udare na iranske energetske ciljeve do 6. travnja, dok istodobno razmatra slanje dodatnih američkih snaga u regiju Bijela kuća zasad poručuje da konačna odluka o daljnjem raspoređivanju još nije donesena i da će sve objave ići preko Ministarstva obrane, naglašavajući da Trump drži otvorenima sve vojne opcije, piše Mirror.
