VIDEO Ljubo Jurčić: Plenković je superkomunikator, a mjere njegove Vlade drugi ne trebaju jer imaju velike plaće!

Gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a profesor emeritus zagrebačkog Ekonomskog fakulteta i bivši ministar gospodarstva Ljubo Jurčić govoreći o ekonomskim posljedicama rata u Iranu kaže kako vjerojatno neće stvoriti globalnu nestašicu nafte kratkoročno, ali će održavati više cijene pri čemu je ključan rok trajanja napetosti.

Što se Hrvatske i izjave premijera Plenkovića da se radi o krizi generacije tiče, Jurčić kaže da to za nas nije ništa novo te da još od socijalizma traje permanentna kriza, donose se programi ekonomske destabilizacije te mjere poput vožnje par nepar. Pravi je problem, kaže, ono što se uči na prvoj godini ekonomije – da je inflacija simptom "bolesti” gospodarstva, a Hrvatska stalno gasi posljedice raznim mjerama te ne rješava uzroke poput niske produktivnosti, slabe industrijske baze i manjka kvalitetnih radnih mjesta što generira iseljavanje.

- Mi se ne pitamo što to nije u redu u našem gospodarstvu, nego mi idemo na dramatiku. Sve mjere i instrumente još malo dramatiziramo da se mi spašavamo od inflacije, ali tu nema spasa. Možete na jednoj strani jednadžbe čuvati, a na drugoj gubiti. Ono što bi rekli, na ćupriji dobiješ,a na mostu izgubiš.

Za premijera Plenkovića koji je poznat upravo suprotno, kao dedramatizator, i tvrdi da ga kolege iz Europe zovu i pitaju kako je njegova Vlada uspjela donijeti mjere tako brzo, Jurčić kaže da je pravo pitanje zašto neki ne moraju raditi što i on.

- Europske zemlje se pitaju Plenkovića kako je on to napravio. Možda da pitaju zašto je to napravio jer oni to neće raditi i ne trebaju raditi. Ne trebaju raditi zato što njihovi građani imaju velike plaće . Ono što treba reći za Plenkovića je da je super komunikator. Po njegovim raspravama se mogu pisati udžbenici. To je jedno. Drugo, on je je možda politika kao umijeće mogućega, ali u kratkom roku. Treće radi s onim što ima jer ne ovisi sve o premijeru, ovisi o ministrima, a ovisi najviše o institucijama i je li država izgradila institucije koje se bave različitim problemima.

Prof. Jurčić kaže da Hrvatska energente može logistički osigurati, ali je osjetljiva jer uvozi 60% hrane pa će poskupljenja ući kroz uvoz u cijene i dohotke. U krizi 2022. profesor Jurčić je savjetovao pripremu zimnice, npr. kiseljenje kupusa, kao praktičnu, kućnu mjeru za ublažavanje udara cijena, a danas kaže da je to u gradovima teže izvedivo dok se na selu još održava i pomaže kućnom budžetu. Dodaje da to može kratkoročno olakšati život najugroženijima, ali nije sustavno rješenje za ekonomske probleme kao ni mjera ograničavanja cijena. O ideji da se i janjetina uvrsti na listu proizvoda s ograničenom cijenom uoči Uskrsa, kao što je to za sastojke francuske salate uoči Božića obrazložio ministar gospodarstva Ante Šušnjar u podcastu Bobu Bob!, prof. Jurčić šaleći se kaže da nije loša, ali da treba napraviti nešto dugoročno .

- Prihvaćam, ali to je socijalni, a ne ekonomski potez. Ekonomski potez je to da mi imamo dovoljno janjaca i onda će cijena sama po sebi bez intervencije države biti niža. A ne da država dođe i kaže imamo malo janjaca pa ćemo zamrznuti cijenu ili je spustiti. To nije ekonomsko rješenje, to je privremeno.