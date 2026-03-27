Iz Mađarske stigla još jedna optužba: 'Otkriveno je da je špijunirao protiv svoje domovine'

Mađarske vlasti pokrenule su istragu protiv novinara zbog optužbi da je špijunirao za Ukrajinu. Naime, Gergely Gulyás, šef ureda mađarskog premijera Viktora Orbána, kazao je da novinar Szabolcs Panyi špijun. "U zemlji se otkriva sve više ukrajinskih špijuna. Prvi od njih je Szabolcs Panyi, za kojeg je otkriveno da je špijunirao protiv svoje domovine u dosluhu sa stranom državom", kazao je Gulyás. Prema navodima Kyiv Posta, Panyi je istraživački novinar koji radi za mađarski neprofitni portal Direkt36 i varšavski Vsquare.org, a bavio se vezama mađarske vlade s Moskvom.

Novinar je odbacio optužbe te poručio: "Optuživati istraživačke novinare za špijunažu potpuno je neviđeno u 21. stoljeću od strane države članice Europske unije. To je zaista karakteristično za Putinovu Rusiju, Bjelorusiju i slične režime.“

Optužba je stigla u jeku ozbiljnih napetosti između Mađarske i Ukrajine, a koje traju već tjednima. Istovremeno, traje predizborna kampanja u Mađarskoj, uoči parlamentarnih izbora u travnju na kojima premijeru Viktoru Orbánu prijeti poraz. Orbán je, s obzirom na to, posljednjih tjedana dodatno zaoštrio svoju retoriku prema Bruxellesu i Ukrajini, uoči dana odluke 12. travnja. Njega, inače, mnogi smatraju najprijateljskijim čelnikom prema Kremlju u Europskoj uniji. Naime, on je više puta kritizirao i ometao pomoć Kijevu dok je produbljivao ekonomske veze s Moskvom.

Okidač za najnoviji krug napetosti s Kijevom bila je ukrajinska tvrdnja da će trebati nekoliko tjedana za popravak naftovoda kojim se doprema ruska nafta u Mađarsku, a koji je navodno oštećen u ruskom napadu dronom. Kao odgovor, mađarski premijer blokirao je daljnje sankcije EU Rusiji te dodatni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura. Nakon toga, Mađarska je zaplijenila dva oklopna vozila u vlasništvu Oschadbanke, ukrajinske državne štedionice, i uhitila sedam Ukrajinaca koji su ih pratili. Konvoj je prevozio desetke milijuna eura u gotovini i zlatne poluge iz Beča u Kijev, a Budimpešta je sugerirala da je riječ o pranju novca.