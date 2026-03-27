La Niña se raspada, a zamijenit će je El Niño: Evo kako će to utjecati na Europu

La Niña se raspada, a zamijenit će je El Niño koji se brzo razvija, što dovodi do globalne promjene vremena. Navodi to Severe Weather Europe u dugoročnoj prognozi za ljeto 2026. godine. Pojašnjava i kako najnovije oceanske analize potvrđuju značajno zagrijavanje ispod površine tropskog Tihog oceana, a podaci sugeriraju da bi se u drugoj polovici godine mogao razviti i Super El Niño. Naime, on se razlikuje od normalnog jer zagrijavanje u Tihom oceanu postaje intenzivnije, što rezultira još jačim utjecajem na globalno vrijeme. Intenzivno zagrijavanje u tropima moglo bi uvelike utjecati na temperature i oborine, uključujući i u Europi.

Na ovo će ljeto utjecati ENSO (El Niño Southern Oscillation). To područje je ekvatorijalnog Tihog oceana koje se mijenja između toplih i hladnih faza. Obično dolazi do promjene faze u razdoblju od oko jedne do tri godine. Oceanske anomalije ne donose samo glavni utjecaj na globalno vrijeme, već mogu ukazati i na promjene u globalnom vremenskom sustavu. Hladna ENSO faza zove se La Niña, a topla faza El Niño. Svaka od njih ima različit utjecaj na tlak i vrijeme. ENSO prelazi između faza pod utjecajem tropskih pasatnih vjetrova. Oni su stabilni i postojani, a obično pokreću ili zaustavljaju određenu fazu.

Iako je jasno da El Niño dolazi, njegova jačina još varira od slabog događaja do Super El Niña. No, očekuje se prijelaz u El Niño već tijekom ljeta ove godine. Ako se razvije Super El Niño, to bi moglo dovesti do ekstremnijih vremenskih pomaka, poput poplava, suša i oluja. Inače, utjecaj El Niña obično nije trenutan.

U ranijim godinama, kada je dolazilo do brzog prijelaza La Niñe u El Niño, vidljiv je trend ispodprosječnih temperatura u zapadnoj polovici Europe, ali topliji uvjeti u središnjim i istočnim dijelovima, potaknuti niskotlačnim sustavom u istočnom Atlantiku i sjeverozapadnoj Europi. U to je vrijeme bilo i više oborina u Europi. Unatoč tome, svaka godina ima svoj specifičan razvoj.

Prema trenutačnim prognozama za ljeto, glavno područje iznadprosječnih temperatura je iznad središnje Europe i prema sjeveru, dok područje normalnih temperatura pokriva cijelu zapadnu polovicu kontinenta. U većem dijelu kontinenta očekuju se više oborina nego što je uobičajeno, osim malog područja u središnjoj Europi. Severe Weather Europe navodi kako do toga dolazi zbog niskotlačnog sustava iznad jugozapadne Europe ili istočnog Sjevernog Atlantika. Prema drugim modelima, glavno "vruće" područje je iznad središnje Europe i prema istoku. No, područje normalnih ili blago iznadprosječnih temperatura vjerojatnije je prema zapadu, pod utjecajem zapadnog niskotlačnog područja. Također, prema njemu se prognozira normalna količina oborina i trend manje oborine iznad sjeverozapadnih i sjevernih dijelova.