FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
DUGOROČNA PROGNOZA

La Niña se raspada, a zamijenit će je El Niño: Evo kako će to utjecati na Europu

Autor
Dora Taslak
27.03.2026.
u 15:08

Iako je jasno da El Niño dolazi, njegova jačina još varira od slabog događaja do Super El Niña

La Niña se raspada, a zamijenit će je El Niño koji se brzo razvija, što dovodi do globalne promjene vremena. Navodi to Severe Weather Europe u dugoročnoj prognozi za ljeto 2026. godine. Pojašnjava i kako najnovije oceanske analize potvrđuju značajno zagrijavanje ispod površine tropskog Tihog oceana, a podaci sugeriraju da bi se u drugoj polovici godine mogao razviti i Super El Niño. Naime, on se razlikuje od normalnog jer zagrijavanje u Tihom oceanu postaje intenzivnije, što rezultira još jačim utjecajem na globalno vrijeme. Intenzivno zagrijavanje u tropima moglo bi uvelike utjecati na temperature i oborine, uključujući i u Europi. 

Na ovo će ljeto utjecati ENSO (El Niño Southern Oscillation). To područje je ekvatorijalnog Tihog oceana koje se mijenja između toplih i hladnih faza. Obično dolazi do promjene faze u razdoblju od oko jedne do tri godine. Oceanske anomalije ne donose samo glavni utjecaj na globalno vrijeme, već mogu ukazati i na promjene u globalnom vremenskom sustavu. Hladna ENSO faza zove se La Niña, a topla faza El Niño. Svaka od njih ima različit utjecaj na tlak i vrijeme. ENSO prelazi između faza pod utjecajem tropskih pasatnih vjetrova. Oni su stabilni i postojani, a obično pokreću ili zaustavljaju određenu fazu.

Iako je jasno da El Niño dolazi, njegova jačina još varira od slabog događaja do Super El Niña. No, očekuje se prijelaz u El Niño već tijekom ljeta ove godine. Ako se razvije Super El Niño, to bi moglo dovesti do ekstremnijih vremenskih pomaka, poput poplava, suša i oluja. Inače, utjecaj El Niña obično nije trenutan.

U ranijim godinama, kada je dolazilo do brzog prijelaza La Niñe u El Niño, vidljiv je trend ispodprosječnih temperatura u zapadnoj polovici Europe, ali topliji uvjeti u središnjim i istočnim dijelovima, potaknuti niskotlačnim sustavom u istočnom Atlantiku i sjeverozapadnoj Europi. U to je vrijeme bilo i više oborina u Europi. Unatoč tome, svaka godina ima svoj specifičan razvoj. 

Prema trenutačnim prognozama za ljeto, glavno područje iznadprosječnih temperatura je iznad središnje Europe i prema sjeveru, dok područje normalnih temperatura pokriva cijelu zapadnu polovicu kontinenta. U većem dijelu kontinenta očekuju se više oborina nego što je uobičajeno, osim malog područja u središnjoj Europi. Severe Weather Europe navodi kako do toga dolazi zbog niskotlačnog sustava iznad jugozapadne Europe ili istočnog Sjevernog Atlantika. Prema drugim modelima, glavno "vruće" područje je iznad središnje Europe i prema istoku. No, područje normalnih ili blago iznadprosječnih temperatura vjerojatnije je prema zapadu, pod utjecajem zapadnog niskotlačnog područja. Također, prema njemu se prognozira normalna količina oborina i trend manje oborine iznad sjeverozapadnih i sjevernih dijelova.
Vjetar će i dalje harati, evo kada se očekuje smirivanje. Još će se podebljati i snježni pokrivač
