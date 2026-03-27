USKOK došao do Pavleka u Turskoj? U Hrvatskoj mu određen istražni zatvor

Bivši direktor Vedran Pavlek, kojeg USKOK sumnjiči za organiziranje izvlačenja oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, trenutačno se nalazi u Turskoj. Iako mu je u Hrvatskoj određen istražni zatvor, zasad nije uhićen, a s njim je već uspostavljen kontakt putem međunarodne suradnje.

Istražni zatvor određen mu je odlukom sutkinje istrage zagrebačkog Županijskog suda zbog opasnosti od bijega, mogućeg utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Njegova odvjetnica Laura Valković istaknula je kako smo i ranije pisali da se obrana s tom odlukom ne slaže, tvrdeći da Pavlek nije bio svjestan da se protiv njega vodi postupak te da stoga nije mogao biti u bijegu. Također navodi da je dao ostavku, zbog čega smatra da ne postoji opasnost od ponavljanja djela.

Prema informacijama koje prenosi RTL, USKOK je došao do Pavleka u Turskoj, gdje se već ranije nalazio i s njim je uspostavljen kontakt. Kako se doznaje, po nalogu USKOK-a pretragu su proveli turski istražitelji, pri čemu su mu oduzeti mobilni uređaji. Pavlek zasad nije uhićen. Osim Pavleka, istražni zatvor određen je i ostalim osumnjičenicima u ovom slučaju, dok će se neki od njih braniti sa slobode.