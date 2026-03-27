Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Milanović se oglasio oko nevremena
FOTO/VIDEO Pogledajte kakav je snježni kaos zavladao cestama. Donosimo popis zatvorenih pravaca
VIDEO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon strašnog nevremena koje je poharalo Zagreb
Ako vam je stablo palo na automobil, možete tražiti naknadu štete. Evo kako i u kojim slučajevima to prolazi
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
AFERA U HRVATSKOM SKIJAŠKOM SAVEZU

USKOK došao do Pavleka u Turskoj? U Hrvatskoj mu određen istražni zatvor

Vedran Pavlek
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
27.03.2026.
u 19:53

Istražni zatvor određen mu je odlukom sutkinje istrage zagrebačkog Županijskog suda zbog opasnosti od bijega, mogućeg utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Bivši direktor Vedran Pavlek, kojeg USKOK sumnjiči za organiziranje izvlačenja oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, trenutačno se nalazi u Turskoj. Iako mu je u Hrvatskoj određen istražni zatvor, zasad nije uhićen, a s njim je već uspostavljen kontakt putem međunarodne suradnje.

Istražni zatvor određen mu je odlukom sutkinje istrage zagrebačkog Županijskog suda zbog opasnosti od bijega, mogućeg utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Njegova odvjetnica Laura Valković istaknula je kako smo i ranije pisali da se obrana s tom odlukom ne slaže, tvrdeći da Pavlek nije bio svjestan da se protiv njega vodi postupak te da stoga nije mogao biti u bijegu. Također navodi da je dao ostavku, zbog čega smatra da ne postoji opasnost od ponavljanja djela.

Prema informacijama koje prenosi RTL, USKOK je došao do Pavleka u Turskoj, gdje se već ranije nalazio i s njim je uspostavljen kontakt. Kako se doznaje, po nalogu USKOK-a pretragu su proveli turski istražitelji, pri čemu su mu oduzeti mobilni uređaji. Pavlek zasad nije uhićen. Osim Pavleka, istražni zatvor određen je i ostalim osumnjičenicima u ovom slučaju, dok će se neki od njih braniti sa slobode.

FOTO Na ispitivanje stigla i misteriozna Slovakinja: Evo što se dosad zna o njoj
Vedran Pavlek
1/12
Ključne riječi
Hrvatski skijaški savez USKOK Vedran Pavlek

Komentara 1

Pogledaj Sve
AI
Aikona
20:05 27.03.2026.

Pavlek , Mateša žive kao saudijski prinčevi., a vjerojatno ih ima još po sportskim savezima. Država bi trebala osigurati i financirati bavljenje sportom u vrtićima i školama. Profesionalni sport pustiti tržištu ili ako se financira javnim sredstvima sve transparentno objaviti. Ovaj HSS je čist bankomat

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!