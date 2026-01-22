Naši Portali
PITANJE GRENLANDA

Trump o dogovoru: Dobit ćemo prava na rijetke minerale, oni će biti uključeni u Zlatnu kupolu

Autor
Robert Jurišić
22.01.2026.
u 06:46

Trump je za CNBC rekao da je postigao 'koncept sporazuma' s NATO-om. Odbio je dati više detalja

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da okvir koji je postigao s NATO-om o Grenlandu uključuje pristup pravima na eksploataciju minerala za SAD i njegove europske saveznike, kao i suradnju na Zlatnoj kupoli.

- Oni će biti uključeni u Zlatnu kupolu i bit će uključeni u prava na minerale, a i mi smo - rekao je Trump Joeu Kernenu s CNBC-a u intervjuu na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švicarskoj. Na pitanje koliko će dugo sporazum trajati, predsjednik je odgovorio: 'Zauvijek'.

Trump je u svom obraćanju Svjetskom ekonomskom forumu ranije u srijedu isključio upotrebu sile za stjecanje Grenlanda i pozvao na hitne pregovore o statusu otoka. Ubrzo nakon toga, Trump je rekao da je postigao okvir za sporazum s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom. Predsjednik je rekao da 1. veljače neće uvesti carine Danskoj i drugim europskim zemljama.

Trump je za CNBC rekao da je postigao 'koncept sporazuma' s NATO-om. Odbio je dati više detalja, opisujući koncept sporazuma kao složen. Grenland je osmi u svijetu po rezervama rijetkih zemalja, prema Centru za strateške i međunarodne studije. Trump je razvoj lanca opskrbe rijetkim zemljama učinio središnjim ciljem industrijske politike svoje administracije dok nastoji smanjiti ovisnost SAD-a o Kini.

Rijetki minerali koriste se za izradu magneta koji su ključni dijelovi u sustavima naoružanja, električnim vozilima, elektronici i drugim važnim industrijama. Trumpov pritisak za preuzimanje Grenlanda, samoupravnog teritorija Danske, izazvao je strahove da bi se NATO savez mogao raspasti.

Ključne riječi
NATO Grenland Donald Trump

EU
eurofil55
08:02 22.01.2026.

Ovo je više nego što je tražio. Potpisivanje ovoga je veleizdaja Europe.

