Tko je voditeljica koja je intervjuirala Trumpa? Dolazi iz okolice Dubrovnika, a imala je strelovit uspon

U Rooseveltovoj sobi Bijele kuće, na prvu godišnjicu svoje druge inauguracije, američki predsjednik Donald Trump sjeo je nasuprot Katie Pavlich, novinarke i voditeljice čije ime postaje sve utjecajnije u američkim medijskim krugovima. Intervju za njezinu novu emisiju "Katie Pavlich Tonight" na mreži NewsNation nije bio samo formalni osvrt na proteklu godinu, već eksplozivna demonstracija Trumpove politike i retorike koja je odjeknula diljem svijeta. Pavlich, koja s ponosom ističe svoje hrvatske korijene, vještim je vođenjem razgovora otvorila prostor za neke od najkontroverznijih predsjednikovih izjava, potvrđujući svoj status jedne od rijetkih novinarki kojoj Trump u potpunosti vjeruje.

Najviše pozornosti privukle su Trumpove izravne i brutalne prijetnje Iranu. Suočen s pitanjem o iranskim prijetnjama atentatom, predsjednik je bez oklijevanja otkrio kako je izdao "vrlo čvrste upute" za potpunu odmazdu. "Ako se išta dogodi, izbrisat će ih s lica Zemlje", rekao je Trump, dodajući kako bi u slučaju napada na njega cijela država bila "dignuta u zrak". Oštro je kritizirao svog prethodnika Joea Bidena zbog, kako tvrdi, mlakog odgovora na iranske prijetnje tijekom njegova mandata, naglasivši da "predsjednik mora braniti predsjednika" i da bi on jednako odlučno reagirao čak i da su prijetnje usmjerene prema bilo kojem građaninu.

Razgovor se nije zadržao samo na vanjskoj politici. Trump se opširno osvrnuo i na unutarnje napetosti, posebice na prosvjede protiv Imigracijske i carinske službe (ICE) u Minneapolisu. Optužio je prosvjednike da su "profesionalni, plaćeni ljudi" i "glumci", a ne zabrinuti građani. Iako je rekao da još nije vrijeme za aktivaciju Zakona o pobuni (Insurrection Act), koji predsjedniku omogućuje raspoređivanje vojske na domaćem tlu radi provođenja saveznih zakona, ponovio je da "ne bi imao problema" s tim potezom ako se opstrukcija imigracijskih službenika nastavi. "To bi zaobišlo sudski sustav i znatno olakšalo život", ustvrdio je Trump, napominjući kako je više od 40 posto američkih predsjednika koristilo taj zakon.

Tijekom intervjua, predsjednik je branio i druge ključne poteze svoje administracije. Otkrio je da je otpustio "stotine tisuća" saveznih zaposlenika, tvrdeći da je "deset ljudi radilo posao za jednoga". Taj je potez opravdao kao nužan korak za jačanje privatnog sektora, u koji su, prema njegovim riječima, ti radnici prešli i sada zarađuju "dva ili tri puta više". Nije propustio spomenuti ni svoju dugogodišnju želju za kupnjom Grenlanda, koju sada više ne prikazuje kao nekretninski pothvat, već kao strateški imperativ za nacionalnu sigurnost. Objasnio je da je Grenland ključan za uspostavu "zlatne kupole", sveobuhvatnog proturaketnog štita koji bi, kako tvrdi, mogao presresti "doslovno 100 posto" dolazećih projektila.

No, tko je zapravo žena koja je s lakoćom izvukla ove izjave od američkog predsjednika? Catherine Merri Pavlich, rođena 1988. u Arizoni, Amerikanka je hrvatsko-njemačkog podrijetla čiji su preci, kako često ističe, stigli u SAD iz okolice Dubrovnika. Njezini konzervativni stavovi, kaže, duboko su ukorijenjeni u obiteljskoj povijesti i iskustvu života pod komunističkim režimom u bivšoj Jugoslaviji, što je oblikovalo njezino shvaćanje slobode i uloge države. Nakon što je diplomirala novinarstvo na Sveučilištu u Arizoni, preselila se u Washington i započela strelovit uspon. Postala je urednica utjecajnog konzervativnog portala Townhall.com, a široj javnosti postala je poznata kao britka komentatorica na Fox Newsu, gdje je redovito gostovala u najgledanijim emisijama. Autorica je i dviju knjiga, od kojih je jedna postala bestseler New York Timesa.

Njezin prelazak na NewsNation i pokretanje vlastite emisije označili su novu eru u njezinoj karijeri, ali i u američkom medijskom prostoru. Kako je istaknuto u opširnom profilu za USA Today, Pavlich je trenutno jedina konzervativna žena koja radnim danom vodi vlastitu emisiju u udarnom terminu na nekoj od velikih kabelskih mreža. "Postoji glad za raspravom, a ne za svađom", izjavila je najavljujući svoju emisiju, čime je dala do znanja da, unatoč svojim čvrstim stavovima, želi stvoriti platformu za raznolike perspektive. Njezin utjecaj prepoznat je i u političkim krugovima; krajem 2024. njezino se ime spominjalo kao potencijalne kandidatkinje za glasnogovornicu Bijele kuće, no ona se ipak odlučila za ostanak u novinarstvu.