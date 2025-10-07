Trump ima šanse osvojiti Nobelovu nagradu za mir? Ako uspije u ova dva plana, sve bi se moglo promijeniti

Donald Trump nikada nije skrivao svoju ambiciju da jednog dana ponese Nobelovu nagradu za mir. Njegovi pristaše tvrde da je već zaslužuje, dok se njegovi kritičari rugaju samoj ideji, podsjećajući na kontroverzne poteze i politike koje su obilježile prošli, a i ovaj mandat u Bijeloj kući. No, prema opsežnoj analizi CNN-a, pitanje više nije toliko teoretsko koliko realno: ako Trump uspije ostvariti mir na dva najveća svjetska bojišta, u Ukrajini i Gazi, fNobelov odbor mogao bi mu doista uručiti prestižnu medalju.

CNN ističe da je Trump naslijedio dva najteža sukoba ovog stoljeća, rat u Ukrajini i rat u Gazi, te da su se, barem u slučaju Ukrajine, obrisi mogućeg rješenja počeli nazirati. Nakon devet mjeseci neujednačene politike i niza sastanaka s Vladimirom Putinom, Volodimirom Zelenskim i europskim čelnicima, pojavljuje se mogućnost dogovora koji bi mogao imati dvije ključne točke. Prva je sigurnosna jamstva, SAD i NATO bi se obvezali dugoročno opskrbljivati Ukrajinu vojnom opremom i jamčiti obranu njezina suverenog teritorija od budućih invazija. A drug ključna točka su ograničene teritorijalne prilagodbe, određene promjene granica na istočnom frontu kako bi se stabilizirala situacija i omogućio trajni mir.

Takav dogovor bio bi moguć samo ako Zapad zadrži pritisak na Moskvu, kroz nastavak vojne pomoći Kijevu, pojačane sankcije i gospodarski pritisak. Prema CNN-u, Trumpova administracija navodno je prihvatila takav pristup, a američko oružje Ukrajini sada dolazi i putem kupnji koje provode NATO saveznici. Europski čelnici, po prvi put, otvoreno raspravljaju o korištenju više od 300 milijardi dolara zamrznute ruske imovine za pomoć ukrajinskoj ekonomiji i obrani. Ako se ta politika održi, mogućnost da Putin pristane na mir radi spašavanja obraza postaje sve realnija – pogotovo s obzirom na više od milijun ruskih vojnih žrtava, visoke kamatne stope i gospodarsku ovisnost o energentima pod sankcijama. CNN procjenjuje da bi, ako Trump uspije očuvati jedinstvo Zapada i definirati uvjete za završetak rata, mir u Ukrajini mogao biti postignut prije dodjele Nobelove nagrade 2026. godine.

Drugo veliko žarište, rat u Gazi, donedavno je izgledalo kao najveća prepreka bilo kakvim razgovorima o Nobelovoj nagradi. Primirje koje je dogovorila Bidenova administracija raspalo se u ožujku, a Izrael je pokrenuo jednu od najintenzivnijih vojnih operacija u svojoj povijesti. Humanitarna situacija pogoršala se do te mjere da je CNN tada smatrao Trumpovu kandidaturu za Nobelovu nagradu potpuno nevjerojatnom. No, sve se promijenilo prije dva tjedna, kada je Trump predstavio 20-točkovni plan za okončanje rata. Prema tom planu, Izrael se obvezuje odustati od aneksije i okupacije Gaze, dok bi Hamas morao predati kontrolu nad teritorijem i osloboditi sve taoce, žive i mrtve. Plan podsjeća na drugu fazu sporazuma koji je dogovoren u siječnju, ali nikad u potpunosti nije proveden.

Trumpov prijedlog, navodi CNN, dobio je podršku Izraela, kao i niza arapskih i muslimanskih zemalja, među njima Saudijske Arabije, Katara, Egipta, Jordana, Turske, Pakistana i Indonezije. U Gazi se sada vode razgovori u Kairu o razmjeni zarobljenika i oslobađanju talaca, a Hamas je dao načelnu, ali rezerviranu podršku planu. Trump je javno poručio da su daljnja odugovlačenja neprihvatljiva i za Hamas i za Izrael, a CNN ocjenjuje da bi upravo ovaj tjedan mogao biti presudan za konačno oslobađanje talaca.

Ključna stavka plana jest da će se njegova provedba nastaviti čak i ako Hamas odbije suradnju u područjima koja više ne kontrolira, što bi moglo ubrzati kraj rata i otvoriti put novom poretku u Gazi bez Hamasa. Izrael bi zauzvrat morao napustiti svaku ideju o ponovnoj okupaciji, ali i prihvatiti “vjerodostojan put prema palestinskom samoodređenju i državnosti”.

Prema pravilima, Nobelova nagrada za mir dodjeljuje se svake godine 10. prosinca, a dobitnik se bira dva mjeseca ranije. Trump se, prema CNN-u, nada da bi nagradu mogao osvojiti već ove godine, što analitičari smatraju vrlo malo vjerojatnim. No, 2026. obilježava se 125. obljetnica nagrade, i ako Trump do tada uspije dovršiti mirovne procese u Ukrajini i Gazi, njegov bi zahtjev mogao biti teško osporiv. “Što god tko mislio o Donaldu Trumpu,” zaključuje CNN, “na ova dva ključna pitanja, rata i mira, svi bismo trebali željeti da uspije.”