Denis Romac

Izrael si je sam naštetio više no što je to uspio teroristički Hamas

07.10.2025. u 12:01

Diljem zapadnog svijeta traju masovne demonstracije u znak podrške Palestincima, dok se Izrael suočava s neugodnim pitanjima zbog razaranja Gaze

Točno dvije godine nakon Hamasova napada na Izrael koji je svojom brutalnošću šokirao izraelsko društvo i politiku mnoge su stvari jasnije. Hamasovi teroristi željeli su ukazati na ranjivost Izraela, ubiti što veći broj izraelskih civila i oteti što veći broj izraelskih talaca radi ucjene i njihova korištenja kao živih štitova u slučaju izraelskog upada u Gazu, u čemu je i uspio. Hamas je imao i jasne političke ciljeve, želeći skrenuti pozornost na palestinsku situaciju i mobilizirati ugroženu arapsku i islamsku solidarnost, i to u trenutku kada je palestinsko pitanje, zahvaljujući Abrahamovim sporazumima, bilo posve marginalizirano. Hamas je dokazao da je sposoban izazvati izraelsku vojsku i tajne službe, a do danas nismo čuli uvjerljiva objašnjenja kako to da je tako sofisticirana obrana kao što je izraelska napravila toliko sigurnosnih propusta.

sukob na Bliskom istoku pojas gaze Palestina Izrael

daali
12:28 07.10.2025.

Ajmo biti realni - Mossad - ima li bolje obavještajne organizacije na svijetu? Nema! Dakle to je Ronaldo ili Messi u nogometu iz najboljih dana. Da ovi su znali promašiti penal, ali da Mossad uz svu opremu i najbolje ljude koje može imati nije vidio, nije čuo ili nije znao da će Hamas sa 1500 ljudi ući u Izreal i ubijati nesmetano ljude satima ... tu bajku možete pričati samo maloumnima! Mossad je sve znao - jednostavno je morao sve znati - nije imao šanse ne znati! Pa čak ih je i Egipat upozorio ako se ne varam. Dakle ovo je sve napravljeno sa namjerom i planom!

