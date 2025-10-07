Izrael si je sam naštetio više no što je to uspio teroristički Hamas

Točno dvije godine nakon Hamasova napada na Izrael koji je svojom brutalnošću šokirao izraelsko društvo i politiku mnoge su stvari jasnije. Hamasovi teroristi željeli su ukazati na ranjivost Izraela, ubiti što veći broj izraelskih civila i oteti što veći broj izraelskih talaca radi ucjene i njihova korištenja kao živih štitova u slučaju izraelskog upada u Gazu, u čemu je i uspio. Hamas je imao i jasne političke ciljeve, želeći skrenuti pozornost na palestinsku situaciju i mobilizirati ugroženu arapsku i islamsku solidarnost, i to u trenutku kada je palestinsko pitanje, zahvaljujući Abrahamovim sporazumima, bilo posve marginalizirano. Hamas je dokazao da je sposoban izazvati izraelsku vojsku i tajne službe, a do danas nismo čuli uvjerljiva objašnjenja kako to da je tako sofisticirana obrana kao što je izraelska napravila toliko sigurnosnih propusta.
Diljem zapadnog svijeta traju masovne demonstracije u znak podrške Palestincima, dok se Izrael suočava s neugodnim pitanjima zbog razaranja Gaze
