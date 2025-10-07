Hassan Haidar Diab: 'Hamas je napravio fatalnu stratešku pogrešku koja je uništila Gazu'

Dvije godine nakon početka sukoba između Hamasa i Izraela, vanjskopolitički novinar Večernjeg lista, Hassan Haidar Diab, iznosi svoju analizu trenutne situacije u Gazi i šire. U razgovoru za Večernji TV, Diab komentira ključne uzroke rata, humanitarne posljedice i geopolitičke dinamike koje oblikuju sukob. Emisiju je vodila Katja Knežević. Prva tema koju Diab razmatra je početak sukoba. On smatra da je napad Hamasa na Izrael 2023. godine bila "najveća strateška pogreška" koju je ovaj pokret mogao napraviti.

"Cilj Hamasa bio je razmjena zarobljenika, no nisu računali na brutalni odgovor Izraela. Hamas je mislio da će to biti još jedan uobičajeni rat koji će trajati nekoliko mjeseci i završiti mirovnim pregovorima. No, to se nije dogodilo", rekao je Diab. Napad, koji je uključivao otmice i masakre, uzrokovao je ogromne civilne žrtve i dovodio do eskalacije koja je rezultirala potpunim uništenjem pojasa Gaze. Izraelska reakcija, kaže Diab, bila je izuzetno žestoka, s ciljem da se "svaki pokušaj Hamasa za političko pregovaranje uništi". On napominje da je trenutna izraelska vlada na čelu s Benjaminom Netanyahuom izrazito radikalna, te ima ambiciju stvaranja „velikog Izraela“ i aneksije teritorija.

"Netanyahu vodi vlastiti rat za političku opstojnost. Želi stvoriti veliki Izrael, a koristi sukob s Hamasom kao alat za očuvanje moći, i to uključujući jačanje desničarskih interesa unutar njegove vlasti", smatra Diab. Situacija u Gazi, prema Diabovim riječima, doseže apokaliptične razmjere. Gaza je doslovno "sravnjena sa zemljom", a civilni gubici su katastrofalni. Kako Diab navodi, za palestinske civile "rat je postao svakodnevna stvarnost". "Djeca u Gazi jedu lišće jer nemaju hranu. Ovo je najveća humanitarna katastrofa u povijesti čovječanstva. Djeca umiru od gladi, a svijet to samo promatra. Hamas, iako je odgovoran za izazivanje sukoba, nije taj koji najviše pati – to su civili", rekao je Diab, jasno iznoseći svoj stav prema aktualnoj humanitarnoj krizi.

Jedan je od ključnih problema u rješavanju ovog sukoba, prema Diabu, neučinkovitost međunarodne zajednice. On kritizira deklarativne osude, ali i nedostatak stvarne akcije prema Izraelu i Hamasu. "Međunarodna zajednica je samo politički korektna, ali ništa ne poduzima. Netanyahuu ništa ne znači osuda UN-a ili EU-a. Izrael zna da će im međunarodni pritisak samo donijeti moralnu podršku, ali nikada stvarne sankcije", kaže Diab. Također, Diab smatra da je priznavanje palestinske države od strane određenih zemalja tek „moralni čin“, koji bez stvarne političke volje neće donijeti konkretne promjene na terenu.



Kada je riječ o budućnosti Palestinaca, Diab ne vidi da bi trenutni vođe kao što je Mahmoud Abbas mogli donijeti istinsku promjenu. "Korupcija u palestinskoj samoupravi je duboka. Ni Abbas, ni Hamas nemaju rješenje za narod. Palestinci, iako očajni, već traže alternativu. Tu su mladi obrazovani ljudi koji bi mogli voditi Palestinu prema boljoj budućnosti, ali nažalost, u arapskom svijetu političke elita često ostaje na vlasti do smrti", tvrdi Diab. Na pitanje o mogućnosti trajnog mira, Diab je pesimističan. Smatra da bi mir mogao biti moguć samo ako bi se osnovala palestinska država s jasnim granicama, no također priznaje da je trenutna situacija u sukobu još uvijek vrlo daleko od rješenja. "Iako želim da rat završi, situacija je još uvijek previše kompleksna. Iako međunarodna zajednica šalje poruke optimizma, činjenica je da još uvijek nismo ni blizu stvarnog mira", zaključuje Diab.