ŠIRENJE PANIKE

Putin ubrzava pripreme u takozvanoj 'fazi 0'? Pukovnik objasnio što se krije iza toga

Maša Ilotić Šuvalić
07.10.2025.
u 14:56

Pukovnik Markus Reisner, austrijski vojni analitičar, u emisiji na NTV opisao je ovu strategiju kao suvremenu verziju sovjetskog obrasca za podrivanje zemalja

Prema najnovijoj analizi Instituta za ratne studije (ISW), Rusija možda već značajno utire put za potencijalni sukob s NATO-om, koristeći sofisticirane informacijske i psihološke operacije. Stručnjaci upozoravaju da Kremlj ubrzava pripreme u takozvanoj "Fazi 0", strategiji koja uključuje sabotaže, ometanje GPS signala, podmetanje požara i sve češće upade neidentificiranih dronova u zračni prostor zemalja NATO-a. Cilj ovih akcija, kažu analitičari, nije samo špijunaža, već i širenje straha, destabilizacija europskih društava i potkopavanje odlučnosti zapadnih saveznika u podršci Ukrajini. Pukovnik Markus Reisner, austrijski vojni analitičar, u emisiji na "NTV" opisao je ovu strategiju kao suvremenu verziju sovjetskog obrasca za podrivanje zemalja. "Prvo dolazi demoralizacija naroda, zatim destabilizacija napadima na institucije, pa upadi na teritorij koji izazivaju nemire, a na kraju uspostava reda kroz invaziju", objasnio je Reisner. Prema njegovim riječima, tajanstveni dronovi koji sve češće nadlijeću europske gradove dio su ovog plana. "Namjera je prikazati države kao nesposobne za kontrolu vlastitog teritorija, izazvati paniku i neizvjesnost", dodao je.

Incidente s dronovima, koji su u posljednje vrijeme zabilježeni iznad ključnih europskih gradova, Reisner vidi kao dio šire strategije. Osim širenja straha, cilj je izazvati kaos, poput obustave letova na aerodromima, što može paralizirati promet i pojačati osjećaj nesigurnosti. "Ako stotine tisuća ljudi ostanu zaglavljene jer zrakoplovi ne mogu poletjeti, to je upravo učinak koji napadači žele postići", upozorava Reisner. Dodatno, kaos bi mogao eskalirati uhićenjem nevinih pilota dronova, što bi dodatno produbilo nepovjerenje građana u vlastite vlade. ISW, iako trenutno ne može potvrditi da Kremlj aktivno planira rat s NATO-om, upozorava da su ove aktivnosti dio šireg plana za iznuđivanje ustupaka od Zapada. "Rusija želi zastrašiti europsko stanovništvo i oslabiti jedinstvo NATO-a", stoji u njihovom izvješću. Do sada su se ova pitanja razmatrala samo teoretski, no sve učestaliji incidenti prisiljavaju europske vlade da se ozbiljno pozabave problemom. "Ovo je trenutak da se uspostavi jasan pravni i operativni okvir. Ako država ne pokaže sposobnost djelovanja, riskira gubitak kontrole, što je upravo ono što napadači žele", naglašava Reisner, prenosi Heute

Unatoč ozbiljnosti situacije, Reisner vidi i jednu pozitivnu stvar. "Reagiramo na ove prijetnje, što pokazuje da Europa raste suočena s izazovima. Ovo je prilika da se pripremimo i ojačamo", kazao je. Dok se Europa suočava s ovim nevidljivim prijetnjama, stručnjaci pozivaju na budnost i koordinirano djelovanje. Povećana prisutnost dronova, sabotaže i druge destabilizirajuće aktivnosti zahtijevaju hitnu reakciju kako bi se spriječila daljnja eskalacija. "Ključno je da ostanemo smireni, ali spremni", naglasio je Reisner. 
Vladimir Putin Rusija rat u Ukrajini

