Sve je trajalo pola sata: Sastali se Zelenski i Trump, G7 ovo želi od američkog predsjednika

Donald Trump, Volodimir Zelenski i Emanuel Macron održali su sastanak na marginama summita G7 u Francuskoj. Kako je jučer objavio Kyev Independent, bio je to prvi susret Zelenskog i Trumpa u više od četiri mjeseca. Trajao je oko pola sata, koliko je Zelenski imao na raspolaganju za skretanje Trumpove pozornosti s Irana natrag na Ukrajinu i mirovne pregovore zamrznute u veljači. Zelenski je rekao da je među partnerima G7 dogovorena podrška zračnoj obrani i da će svi raditi na jačanju zaštite Ukrajine.
– Razgovarali smo i o sustavima i o raketama – rekao je i izrazio nadu da bi Ukrajina mogla osigurati licence za proizvodnju protubalističkih sustava i raketa. Čini se da američki predsjednik pozitivno gleda na prijedlog, dodao je Zelenski.
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