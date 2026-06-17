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BESKRAJNI RAT

Sve je trajalo pola sata: Sastali se Zelenski i Trump, G7 ovo želi od američkog predsjednika

Autor
Ivica Beti
17.06.2026.
u 12:52

Volodimir Zelenski nada se da će Trump pomoći u organizaciji trilateralnog sastanka u Sjedinjenim Državama. Putin je dosad izbjegavao sastanak u neutralnoj zemlji

Donald Trump, Volodimir Zelenski i Emanuel Macron održali su sastanak na marginama summita G7 u Francuskoj. Kako je jučer objavio Kyev Independent, bio je to prvi susret Zelenskog i Trumpa u više od četiri mjeseca. Trajao je oko pola sata, koliko je Zelenski imao na raspolaganju za skretanje Trumpove pozornosti s Irana natrag na Ukrajinu i mirovne pregovore zamrznute u veljači. Zelenski je rekao da je među partnerima G7 dogovorena podrška zračnoj obrani i da će svi raditi na jačanju zaštite Ukrajine.

– Razgovarali smo i o sustavima i o raketama – rekao je i izrazio nadu da bi Ukrajina mogla osigurati licence za proizvodnju protubalističkih sustava i raketa. Čini se da američki predsjednik pozitivno gleda na prijedlog, dodao je Zelenski.

Ključne riječi
Trump G7 Putin Zelenski rat Rusija Ukrajina

Komentara 3

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NI
nitkoinista
13:24 17.06.2026.

samo dajte ili ubrzajte masovnu proizvodnju dalekometnih raketa

Avatar kozorog
kozorog
13:09 17.06.2026.

možda da eu pošalje 50.000 vojnika da brani kramatorsk, slavjansk...? tu se sad lomi bitka, plus na jugu herson i zaporožje pravac.

ČU
Čuružan
13:06 17.06.2026.

Prazne reči. I zamazivanje očiju. Ukrajina je gotova, samo da to još jave Zelenom.

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