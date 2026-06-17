'SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji, mislili smo da se Hajdaš Dončić došao ispričati'

SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji, nisu joj donijeli ništa dobro, poruka je osječko-baranjske županice Nataše Tramišak nakon što su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i saborska zastupnica i koordinatorica Možemo Sandra Benčić iz Osijeka oštro kritizirali Vladu i premijera Andreja Plenkovića. Osječki gradonačelnik Ivan Radić kazao je pak kako je očekivao ispriku Siniše Hajdaša Dončića.

- Ja sam očekivao da se bivši ministar Siniša Hajdaš Dončić došao ispričati građanima Osijeka, Slavonije i Baranje zato što je zamalo napravio jednu veliku nepravdu svima nama koji živimo na ovom području - rekao je Radić, podsjetivši na odluke vezane uz prometnu infrastrukturu iz 2013. godine kada je SDP-ova Vlada odustala od gradnje dijela koridora 5c. Dodao je kako tada nije bilo realizacije ključnih cestovnih projekata te je naglasio da je današnje stanje rezultat kasnijih ulaganja.

- Ništa od autoceste Zagreb – Sisak i Osijek – Mađarska tada nije bilo realizirano. Danas je 17. lipnja, prošlo je trinaest godina i ja sam mislio da će danas biti isprika svim stanovnicima koji su tada gotovo ostali zakinuti - poručio je gradonačelnik.

Radić je istaknuo kako je prometna povezanost danas znatno bolja te da je zabilježen rast prometa na novoizgrađenim pravcima. U nastavku se osvrnuo i na stanje u gradu Osijeku, tvrdeći da grad danas bilježi snažan investicijski ciklus.

- Grad Osijek u ovom trenutku bilježi najveći investicijski ciklus u svojoj novijoj povijesti, imamo rekordan proračun, rekordnu zaposlenost i rekordno nisku nezaposlenost te smo prešli 50 tisuća zaposlenih u samome gradu - rekao je Radić. Posebno je istaknuo velike infrastrukturne projekte koji se provode u suradnji s Vladom i Županijom, među kojima i novi Klinički bolnički centar Osijek. Dodao je kako se paralelno provode i drugi projekti u prometu i komunalnoj infrastrukturi, uključujući tramvajski i autobusni promet te ulaganja u škole i vrtiće.

- Gradimo vrtiće, gradimo škole, tako da po svim pokazateljima Grad Osijek u ovom trenutku bilježi najveći rast i najveći investicijski ciklus u posljednjih 30 godina - zaključio je gradonačelnik.

Županica Nataša Tramišak također je odbacila kritike oporbe, naglasivši da županija bilježi snažan gospodarski rast i rekordnu zaposlenost, te da se razvoj temelji na velikim investicijskim ciklusima i suradnji s Vladom Republike Hrvatske. Istaknula je kako županija danas ima više od 98.500 zaposlenih te da je nezaposlenost prvi put pala ispod 8 posto, što je, kako je rekla, rezultat višegodišnjih ulaganja.

- Danas Osječko-baranjska županija ima pozitivan trend rasta i razvoja. Imamo više od 98.500 zaposlenih i nezaposlenost ispod 8 posto, što je rekordna zaposlenost koju nismo imali nikada - poručila je Tramišak. Naglasila je da se razvoj temelji na investicijskom ciklusu vrijednom gotovo 1,9 milijardi eura, koji uključuje projekte Vlade, EU fondova i lokalne razine.

- Najveći investicijski ciklus ogleda se u realiziranim projektima u iznosu većem od 1,9 milijardi eura koji su vidljivi na terenu, u svakoj općini i svakom gradu - rekla je. Kao ključni projekt izdvojila je dovršetak koridora 5C, koji smatra prekretnicom za razvoj regije.

- SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji. SDP nije Slavoniji donio ništa dobro, niti išta što bi se moglo istaknuti kao doprinos razvoju. Razvoj Slavonije događa se sada - poručila je Tramišak.

Zaključno je istaknula da Slavonija i Baranja imaju jasnu perspektivu rasta te da se svi ključni projekti provode u suradnji s Vladom Republike Hrvatske.