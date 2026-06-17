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TIJEKOM NOĆI

Poluotok uveo novu zabranu: 'Njihovi motori zvuče slično dronovima'

A man stands on the embankment in Yevpatoriya
Foto: ALEXEY PAVLISHAK/REUTERS
1/3
VL
Autor
Vanja Majetić/Hina
17.06.2026.
u 07:32

Ukrajina je nedavno pojačala napade dronovima na Krim, dom ruske Crnomorske flote

Krim, poluotok koji je Rusija pripojila Ukrajini 2014. godine, zabranio je upotrebu motornih vozila poput skutera, quadova i motocikala noću, tvrdeći da zvuče poput napada dronova, priopćile su vlasti koje je postavila Moskva. Sergej Aksjonov, ruski guverner poluotoka, rekao je da će zabrana, koju je nazvao privremenom mjerom za zaštitu vojnih i drugih važnih objekata, biti na snazi ​​između 20 i 6 sati ujutro od srijede nadalje. "Buka mopeda ometa rad obrambenih sustava. Njihovi motori zvuče slično dronovima", rekao je Oleg Krjučkov, Aksjonovljev savjetnik, odvojeno u utorak na Telegramu. Zabrana na Krimu, popularnom ljetnom turističkom odredištu za Ruse, ne odnosi se na automobile ili veća vozila. 

Ukrajina je nedavno pojačala napade dronovima na Krim, dom ruske Crnomorske flote, ciljajući opskrbne rute poluotoka i izazivajući krizu s gorivom, s početkom blagdana. Ograničenje od 20 litara (5,3 galona) goriva po automobilu na lokalnim benzinskim postajama nastavit će se, rekao je Mihail Razvozhajev, guverner najvećeg grada na Krimu, Sevastopolja, u objavi na Telegramu kasno u utorak. 

U utorak je ukrajinski napad dronom zaustavio rad moskovske rafinerije nafte, rekli su izvori, što je povećalo veliku štetu nanesenu ruskim energetskim postrojenjima i proširilo krizu s gorivom dublje u zemlju. Tijekom noći ruski obrambeni sustavi oborili su 10 dronova koji su se kretali prema Moskvi, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanjin na Telegramu rano u srijedu. 

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da Rusija treba sklopiti mir s Ukrajinom nakon "vrlo dobrog" sastanka s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, u komentarima koji su izazvali oprezni optimizam među čelnicima G7 da bi mirovni sporazum mogao biti postignut.
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A man stands on the embankment in Yevpatoriya
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Ključne riječi
motocikli motori rat u Ukrajini Rusija Krim

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