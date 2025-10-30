Američki diplomat o potezu SAD-a: To je strašna pogreška! Rusi će to protumačiti kao znak slabosti

Odluka Trumpove administracije o povlačenju američkih trupa iz Rumunjske, ključnog saveznika na istočnom krilu NATO-a koje graniči s Ukrajinom, izazvala je rijedak gnjev u Washingtonu, kao i neobično oštre kritike iskusnog diplomata Marka Gitensteina, bivšeg američkog veleposlanika u Rumunjskoj i donedavnog u EU. U intervjuu za Kyiv Post, Gitenstein je izrazio potpuno slaganje sa zabrinutošću Kongresa, upozoravajući da bi Rusija i ranjivi istočnoeuropski saveznici taj potez mogli protumačiti kao znak američkog kolebanja.

„Ne sumnjam da će Rusi ovo protumačiti kao znak slabosti i dvosmislenosti Sjedinjenih Država u odnosu na Rumunjsku. I mislim da je to strašna pogreška“, izjavio je. Američka vojska potvrdila je u srijedu da će se 2. pješačka brigada borbenog tima 101. zračnodesantne divizije – rotacijske snage od otprilike 3000 do 4000 vojnika raspoređenih 2022. – vratiti u Kentucky i neće biti zamijenjena. Pentagon je taj potez, o kojem je Kyiv Post prvi izvijestio u utorak, opisao kao „prilagodbu rasporeda snaga“ djelomično osmišljenu za oslobađanje resursa za Indo-Pacifik.

Bivši veleposlanik Gitenstein odbacio je ideju da će se ovo smatrati bilo čime drugim osim povlačenjem SAD-a u trenutku pojačane napetosti na istočnom krilu. „Tako će to protumačiti, a tako će to protumačiti i Rusi. U to nemam nikakve sumnje“, rekao je za Kyiv Post. Dodao je da će Rumunjima, s obzirom na njihovu povijest ruskog imperijalizma, odluka „poslati trnce niz kralježnicu“. Upozorio je da se posljedice neće zaustaviti u Bukureštu: „Ne sumnjam da će ljudi sigurno bilo gdje u srednjoj i istočnoj Europi, a svakako unutar, recimo, Poljske ili Baltika, reći 'tko je sljedeći?'“

Povlačenje je izazvalo rijetku zajedničku kritiku vodećih republikanskih zastupnika za obranu. Senator Roger Wicker, predsjednik Odbora za oružane snage Senata, i zastupnik Mike Rogers, predsjednik Odbora za oružane snage Zastupničkog doma, objavili su izjavu u kojoj se navodi da se „snažno protive odluci da se ne zadrži rotirajuća američka brigada u Rumunjskoj“. Obojica su upozorili da taj potez, koji dolazi samo nekoliko tjedana nakon prijavljenih kršenja rumunjskog zračnog prostora ruskim dronovima, „potkopava odvraćanje i riskira pozivanje na daljnju rusku agresiju“.

Gitenstein je rekao da se „potpuno slaže s izjavom Rogersa i Wickera“, dodajući: „Posebno me impresionirala njihova procjena kako će Rusi ovo protumačiti.“ O neuspjehu u konzultiranju s Kongresom, prisjetio se svog vremena u Senatu: „Proveo sam 17 godina radeći u Senatu... velika je pogreška isključiti Kongres iz ovog procesa... Ako nas želite uključiti u slijetanje, bolje da nas uključite i u polijetanje.“

Iako rotacijska brigada odlazi, SAD će i dalje zadržati manji vojni trag u Rumunjskoj: otprilike 1000 američkih vojnika ostat će u raketnoj obrambenoj instalaciji Aegis Ashore u mornaričkoj bazi Deveselu, kopnenom elementu NATO-ovog sustava štita. Rumunjsko ministarstvo obrane izjavilo je da očekuje smanjenje, opisujući ga kao „posljedicu novih prioriteta predsjedničke administracije“. Dužnosnici NATO-a također su naglasili da se prilagodba ne bi trebala smatrati smanjenjem predanosti SAD-a ili saveza, napominjući da su američke snage u Europi i dalje veće nego prije 2022. godine.

Unatoč tome, Gitenstein smatra da simbolika, u vrijeme kada Washington kaže da vrši pritisak na Vladimira Putina i uvjerava saveznike, šalje pogrešnu poruku. „Jednostavno ne mogu zamisliti kako bi ovo bilo primljeno“, zaključio je. Vrijeme povlačenja američkih trupa, u kombinaciji s tekućim ruskim napadima u istočnoj Europi, naglašava rastuću zabrinutost zbog odvraćanja i percepcije američke odlučnosti na istočnom krilu NATO-a.