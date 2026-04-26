Trump dao intervju nakon napada: 'Bolesna osoba koja mrzi kršćane'

Američki predsjednik Donald Trump dao je prvi intervju nakon pucnjave na večeri dopisnika Bijele kuće, u kojem je napadača opisao kao osobu vođenu snažnom mržnjom, posebno prema kršćanima. U razgovoru za Fox News Trump je izjavio da je osumnjičeni imao “puno mržnje u srcu već duže vrijeme” te dodao kako je motiv napada bio “snažno anti-kršćanski”.

“Mrzio sam takvog čovjeka, bolesna, loša osoba. Netko takav pokušava promijeniti tijek naše zemlje”, rekao je Trump. Dodao je i da je obitelj napadača bila svjesna njegovih problema te sugerirao da su ga “trebali ranije prijaviti i to snažnije”. Napadač, identificiran kao Cole Allen, uhićen je u hotelu Washington Hilton, gdje se održavala večera. Prema riječima američkih dužnosnika, bio je “na korak od probijanja sigurnosnog perimetra” kada je zaustavljen.

Istražitelji su, kako se navodi, pronašli pisane materijale koji upućuju na namjeru napada na dužnosnike Trumpove administracije, kao i objave na društvenim mrežama s anti-Trump i anti-kršćanskom retorikom. Trump je u intervjuu pohvalio reakciju Tajne službe, istaknuvši da je napadač “utrčao poput NFL igrača”, ali da je brzo neutraliziran prije nego što je uspio ući u prostor.

Govoreći o budućnosti sigurnosti, Trump je ponovno najavio planove za izgradnju nove, sigurnije dvorane u sklopu Bijele kuće, koja bi, prema njegovim riječima, imala debelo neprobojno staklo i dodatnu zaštitu od dronova. “Bit će to najzaštićeniji prostor, vjerojatno najsigurniji na svijetu”, poručio je.