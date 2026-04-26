Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POHVALIO TAJNU SLUŽBU

Trump dao intervju nakon napada: 'Bolesna osoba koja mrzi kršćane'

White House Correspondents' Association (WHCA) dinner in Washington
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/5
VL
Autor
Šimun Ilić
26.04.2026.
u 19:20

“Mrzio sam takvog čovjeka, bolesna, loša osoba. Netko takav pokušava promijeniti tijek naše zemlje”, rekao je Trump.

Američki predsjednik Donald Trump dao je prvi intervju nakon pucnjave na večeri dopisnika Bijele kuće, u kojem je napadača opisao kao osobu vođenu snažnom mržnjom, posebno prema kršćanima. U razgovoru za Fox News Trump je izjavio da je osumnjičeni imao “puno mržnje u srcu već duže vrijeme” te dodao kako je motiv napada bio “snažno anti-kršćanski”.

“Mrzio sam takvog čovjeka, bolesna, loša osoba. Netko takav pokušava promijeniti tijek naše zemlje”, rekao je Trump. Dodao je i da je obitelj napadača bila svjesna njegovih problema te sugerirao da su ga “trebali ranije prijaviti i to snažnije”. Napadač, identificiran kao Cole Allen, uhićen je u hotelu Washington Hilton, gdje se održavala večera. Prema riječima američkih dužnosnika, bio je “na korak od probijanja sigurnosnog perimetra” kada je zaustavljen.

Istražitelji su, kako se navodi, pronašli pisane materijale koji upućuju na namjeru napada na dužnosnike Trumpove administracije, kao i objave na društvenim mrežama s anti-Trump i anti-kršćanskom retorikom. Trump je u intervjuu pohvalio reakciju Tajne službe, istaknuvši da je napadač “utrčao poput NFL igrača”, ali da je brzo neutraliziran prije nego što je uspio ući u prostor.

Govoreći o budućnosti sigurnosti, Trump je ponovno najavio planove za izgradnju nove, sigurnije dvorane u sklopu Bijele kuće, koja bi, prema njegovim riječima, imala debelo neprobojno staklo i dodatnu zaštitu od dronova. “Bit će to najzaštićeniji prostor, vjerojatno najsigurniji na svijetu”, poručio je.

Napadač priznao tko su mu bile mete, suočit će se s dvije optužbe
Ključne riječi
Komentara 5

Pogledaj Sve
EJ
ejStef
19:34 26.04.2026.

Woke totalitarna ideologija, zajedno s islamskim fundamentalizmom, oboje poprilično prisutno u medijima tipa NBC, CNN i sličnima, već mjesecima i godinama pumpaju mržnju prema Trumpu. Ako gledate te emisije, to je poprilično bolesno, normalno onda da se na to "uhvate" razne labilne osobe, misle da su u misiji. Woke vjerski fanatici.

KO
komentatorv2
19:51 26.04.2026.

Cesto islam i komunizam idu skupa.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!