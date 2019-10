Tri psa za koje je načelnik općine Vrhovine tvrdio da su zbrinuti u Rijeci vratili se u Rudopolje

Iako je načelnik općine Vrhovine na naša pitanja o sudbini sedam pasa iz naselja Rudopolje odgovorio kako ih je zbrinuo kod privatne osobe u Rijeci, prije nekoliko dana tri psa vratila su se u dvorište gospođe (podaci u uredništvu) koja se mjesecima brinula o njima. Psi su ostali sami nakon smrt njihova vlasnika, a nasljednici ih, kako to obično biva, nisu željeli.

– Pokušavali smo i mi pomoći, obavještavali načelnika, policiju, ali svi su govorili da to nije njihov posao i da bi to trebao netko drugi. Riječ je o sedam pasa, kujici i njenim štencima iz dva legla. Gospođa ih je hranila, iako i sama ima dva psa pa se zapravo brinula o devet pasa. Neke pse iz prvog legla uspjela je udomiti. Kako se bližio dan kad je morala na put, nije je bilo više tjedana a nije pse htjela samo tako ostaviti, još jednom je obavijestila načelnika. Kad je sam došao po pse, i to općinskim kombijem, posumnjala je u njegove riječi da ih vodi u sklonište. Zvala je i nas i sklonište Lič, saznali smo da psi do njih nisu došli – kaže nam Ines Stilinović iz udruge AnimalLika. Za pse bi se inače pobrinula udruga, no kako im je veterinarska inspekcija zabranila rad mogli su samo zvati nadležne. I. Stilinović dodaje da je gospođa bila jako zabrinuta za pse, posebno kad je od načelnika na kraju doznala da ih je odveo u Rijeku kod neke žene. Objasnio joj je kako je to jeftinije za Općinu.

– Rekla nam je gospođa kako ne može vjerovati da psi samo tako nestanu i ne zna se gdje su. I da je načelniku, kad je došao po njih, čak dala hranu i vodu za put. Sva u suzama pitala nas je zar je moguće da je pse zapravo negdje samo izbacio? – priča nam volonterka.

Foto: Privatni album

Što se dogodilo sa psima, jesu li pronađeni i hoće li pokrenuti postupak zbog njihova nezakonita zbrinjavanja, upitali smo veterinarsku inspekciju.

– Općina Vrhovine u rujnu je sedam napuštenih pasa predala fizičkoj osobi koja ih je osobno preuzela. Protiv odgovorne osobe Općine veterinarska inspekcija će zbog nepropisnog zbrinjavanja napuštenih pasa podnijeti optužni prijedlog. Općina Vrhovine do kraja godine ima Ugovor o obavljanju poslova hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih pasa s Veterinarskom stanicom Rijeka d.o.o. – kažu u svom odgovoru.

Zašto pse nisu zbrinuli na način kako propisuje Zakon o zaštiti životinja, kome su ih predali, imaju li informacija kako su te jesu li s udomiteljima potpisani ugovori o udomljavanju i s kojim obvezama, upitali smo općinu Vrhovine. U poduljem odgovoru u kojem o psima nismo saznali ništa načelnik Općine je ženu koja se o njima brinula mjesecima optužio za zloporabu zbrinjavanja napuštenih životinja. Nezadovoljan je, kaže, i zbog toga što stalno imaju problem s napuštenim životinjama. Navodi kako građani susjednih općina nerijetko ostavljaju pse na području njihove općine. Imaju i snimke, ali kaže da su one neovlaštene. Jesu li ikada podnijeli prijavu protiv ljudi koje su čak i snimili kako ostavljaju pse nismo doznali.

– Navodi gospođe tendenciozni su i zlonamjerni iz samo njoj znanih razloga. Činjenica je da su nakon smrti mještanina iz naselja Rudopolje u lipnju ostala četiri psa. Obitelj pokojnika prodala je domaće životinje, a pse su ostavili u selu. Od susjeda smo doznali da je gospođa dobrovoljno preuzela skrb o ostavljenim psima.To je trajalo mjesec, dva, dok je imala interesa, a nakon toga kreću pritisci na Općinu da zbrine napuštene pse – kaže u svom odgovoru načelnik Milorad Delić i dodaje kako Općina neće biti poligon za iživljavanje neodgovornih pojedinaca i neće snositi troškove zbrinjavanja njihovih kućnih ljubimaca. Ističe kako nije prvi put da nakon nečije smrti nasljednici ostave kućne ljubimce Općini na zbrinjavanje.

Ne otkriva nam jesu li onda što i poduzeli protiv takvih nasljednika i zašto nisu proveli kontrolu čipiranja. Ne objašnjava ni kako se u toj priči o neodgovornim vlasnicima i nasljednicima našla gospođa koja je upravo umjesto takvih, ali i umjesto Općine koju na brigu o napuštenim životinjama obvezuje Zakon, preuzela brigu o psima. I koja je to radila malo dulje od mjesec, dva, kako stoji u općinskom odgovoru. Ne otkriva ni kakav je to interes za skrb o tuđim psima mogla imati kad je sve plaćala iz svog džepa.

– Istina je da je 12. rujna zaposlenik komunalnog društva, zajedno s načelnikom, došao kod gospođe koja je u kombi ubacila sedam pasa. Mislili smo da su to sve napušteni psi, no gospođa se očigledno dosjetila kako će se riješiti i svojih pasa koji nisu čipirani – kaže načelnik. Dodaje kako su putem privatnih kontakata došli do gospođe iz Rijeka koja je već ranije u sličnim situacijama preuzimala napuštene kućne ljubimce. Predali su joj sedam pasa, a ističe kako je to učinjeno bez naknade.

– Iskreno, nismo znali da ne smijemo životinje predati drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi – objašnjava načelnik uz napomenu da je zbog prijave veterinarska inspekcija izvršila nadzor i čekaju rješenje. Općina, kaže, ima Ugovor s Veterinarskom stanicom Rijeka, ali prije nego ih zovu provjeravaju jer nesavjesni i bezobrazni građani zlorabe sustav. A samo hvatanje jednog psa Općinu košta 200 kuna, prijevoz je tri kune po kilometru, a boravak jednog psa u skloništu je 50 kuna dnevno.

Tko je misteriozna gospođa iz Rijeke kojoj je načelnik već ostavljao na brigu napuštene kućne ljubimce nismo doznali. Ne znamo ni jesu li se psi zbrinuti po receptu općine Vrhovine već sami vraćali. Znamo jedino da se su se kujica i dva muška vratili u Rudopolje istog dana kad se s puta vratila i gospođa koja se o njima brinula mjesecima. Teško je povjerovati da su pobjegli iz Rijeke i prešli gotovo stotinu kilometara kako bi se vratili kući.

– Najeli su se i zaspali. Žalosno je da ovako sa psima postupa načelnik. Trošila sam svoj novac, hranila sam ih skoro devet mjeseci, a bilo ih je ispočetka 11. Nakon sve moje muke i truda on ih je izgleda samo negdje izbacio – napisala je gospođa u poruci kojom je obavijestila volontere Udruge da su se neki od pasa vratili. Gdje su najmanji psi, četiri štenca od tek nekoliko mjeseci, pita se? One koji bi trebali provoditi Zakon o zaštiti životinja, očigledno, to ne zanima.