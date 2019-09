Udruga Farmica: Platili smo operaciju psa i tri mjeseca čekamo obećani poziv komunalnog redara

Lujko je samo je jedan od pasa pronađenih na ulicama općine Đurđenovac kojeg su zbrinuli volonteri našičke udruge Farmica. Imao je tada dva mjeseca i bio je teško ozlijeđen.

– O psu koji leži uz cestu u Ulici Vladimira Nazora i ne može se pomaknuti obavijestile me je gospođa koja ga je pronašla. Zvala sam najbliže volontere da provjere što se dogodilo, a nakon toga i komunalnog redara Općine. Objasnila sam mu gdje je pas, a on je na to rekao: Nazvat ću vas. Bila je policija, a komunalnog redara i njegov poziv nismo dočekali. Kako je Lujko imao otvoreni prijelom sami smo ga odvezli u veterinarsku ambulantu u Osijek – priča Ivana Varkonji iz Udruge.

Zbog prijeloma obje bedrene kosti Lujko je operiran. Prošlo je gotovo tri mjeseca tijekom kojih je Udruga pisala dopise Općini i upozoravala ih na njihovu zakonsku obvezu pružanja pomoći ozlijeđenom psu koji nema čip, a Lujo ga nije imao.

– Mještani nas stalno zovu, zbrinuli smo desetke napuštenih pasa, mikročipirali ih, kastrirali i udomljavali umjesto općine Đurđenovac koja ima ugovor sa skloništem, ali za pse se ne brine. Za sve to više nemamo novca, a kako smo i ovu operaciju sami platiti poslali smo Općini račun i tražili da nam vrate novac. To je ionako njihova obveza. Na dopise ne odgovaraju, ali ni novac ne vraćaju – kaže I. Varkonji i dodaje kako im u inbox Facebook stranice Udruge stalno stižu dojave s područja Općine. Mještani im šalju slike i adrese gdje su psi, a načelnik kaže kako se on psima neće baviti.

Općini Đurđenovac i mi smo uputili nekoliko pitanja. Zanimalo nas je što su poduzeli u brizi za ozlijeđenog psa i jesu li utvrdili čiji je, s obzirom na to da i volonteri i mještani znaju iz čijeg je dvorišta odlutao.Upitali smo ih i hoće li platiti ovu operaciju, jer ih Zakon o zaštiti životinja obvezuje na brigu o ozlijeđenim životinjama koje nemaju vlasnika. Uz to, zanimalo nas je i jesu li do kraja proveli postupak kontrole čipiranja pasa kojeg su počeli proljetos.

– Obavještavamo vas da je komunalni redar po pozivu izašao na teren te prilikom dolaska na predmetno mjesto nije zatekao predmetnog psa na mjestu na kojem je javljeno da će biti (javnoj površini) te slijedom toga nije mogao niti obaviti bilo kakvu radnju. Ostale odredbe iz Zakona o zaštiti životinja su u provedbi – odgovara Tomislav Majsterić, voditelj Odsjeka za gospodarstvo, gospodarenje prostorom, graditeljstvo, urbanizam, stambene i komunalne poslove.

Iako im je trebalo mjesec dana, a nekoliko puta smo ih i podsjećali da još čekamo odgovore, nisu zapravo ništa rekli. Osim ako pod 'ostale odredbe iz Zakona su u provedbi' ne misle da je u provedbi i plaćanje operacije ozlijeđenog psa nepoznatog vlasnika, jer i to je jedna od odredbi Zakona. Nismo doznali ni jesu li proveli kontrolu čipiranja pasa. No, sudeći po dojavama i fotografijama napuštenih pasa koje mještani objavljuju i na stranici Đurđenovac City, općinski čelnici nimalo ne mare za napuštene pse.

– Komunalni redar prije nekoliko dana došao je na dojavu o napuštenim psima, poslikao ih i otišao – priča nam jedan od očevidaca. I dodaje kako će u dvorištu iz kojeg je izišao Lujko uskoro biti nove štenadi. I opet će bauljati cestama i stradavati pod kotačima automobila. A Općina će i dalje kršiti Zakon o zaštiti životinja. Zakon u kojem su predviđene i kazne.