Tri dječaka branila su kuće od vatrene stihije: 'Oni su naši heroji, tri srčana junaka'

Nekoliko kuća i vozila uništeno je u velikom požaru koji je tijekom vikenda zahvatio šire područje kod Omiša, odnosno naselja Pisak, Marušiće i Mimice, a osim brojnih vatrogasaca koji su se borili s vatrenom stihijom, požar su gasila i tri dječaka.

Franka Jović Tonkli objavila je na Facebooku priču o tri dječaka koji su izvlačili starije ljude iz zapaljenih kuća, nosili vodu vatrogascima, polijevali vatru. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

"Danas se na sve strane čuju pile i miniwashevi, raščiščavaju se zgarišta. Bio je to dan koji je trajao mjesec. Svi imamo PTSP, suze krenu na pogled i riječ, neki još ne spavaju, sanja se ono "huuuuu" koje nas je poklopilo. Kažu, u 7 minuta!

Među šačicom odraslih koji su branili kuće bila su i 3 dječaka, ostala su djeca evakuirana. A ta trojica, taj dan koji je trajao mjesec, bili su veći muškarci no što će mnogi ikada biti!

BORNA B. (16), na prvoj slici, izvlačio je starce iz zapaljenih kuća. Susjedi Mari (85) spasio je sve što ima jer joj je u zoru krenio polivati vrtove oko kuće. A taj dan mu je ocu bila godišnjica smrti! Mislim da je nebo puklo od Tončevog ponosa na svoga jedinca.

VICE T. (14), ovaj je moj, slika druga. Spasio didu krov, tražio žerave oko drugih kuća, polivao, nosio kante s vodom, vatrogascima kekse i sokove... "Trči, Vice!" vikao je kome god je šta trebalo, a nogometaš je trčao kao nikad, dan, noć. Sad ima spaljena stopala, ali isto je i sinoć pitao - a tko je noćas dežuran?

ANDRO M. (12), nema slike jer su roditelji gasili opkoljeni sa svih strana. Ni Andro ne sluša mamu, kao ni mene moj, ali kad su ga u 7 probudili: Digni se, Andro, gori, triba polivat oko kuće - bio je spreman! Poslije sam ga vidila kako poliva i oko kuća gdje vlasnika nije bilo. Mama i tata su mu to tek poslije doznali. Andri je 12 godina!!!

Morala sam ovo zapisati da ostane.

Naši heroji! Tri dječaka, tri srčana junaka!"



