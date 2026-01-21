Strojovođama prekipjelo nakon tri nesreće u dva dana: dosta je...

Španjolski sindikat strojovođa (SEMAF) najavio je u srijedu opći štrajk u željezničkom prometu u Španjolskoj nakon nesreća vlakova u Kataloniji i Andaluziji u kojima su poginule najmanje 43 osobe, a više desetaka ih je ozlijeđeno.

"Pozvat ćemo na opći štrajk u cijelom sektoru kako bi se zajamčila sigurnost i povjerenje u mrežu željeznica", priopćio je SEMAF ne navodeći točan datum štrajka.

U Kataloniji, autonomnoj pokrajini sa 7,5 milijuna stanovnika na sjeveroistoku Španjolske, u srijedu je privremeno obustavljen promet prigradskih željeznica. Kompanija za upravljanje željeznicama Adif pregledava pruge nakon što je u utorak navečer uslijed kišnog nevremena došlo do odrona zemlje i kamenja na tračnice. Vlak je prolazio pored Barcelone kada se urušio zaštitni zid uz prugu te pao na tračnice i prvi vagon vlaka. Poginuo je 27-godišnji strojovođa, jedan od skupine praktikanata u vlaku. Liječničku pomoć je zatražilo 37 putnika, od kojih je pet prevezeno u bolnice zbog teških ozljeda.

Gotovo istodobno je drugi vlak u Kataloniji naletio na odronjenu stijenu pri čemu mu je pukla osovina, ali nitko nije ozlijeđen. U Kataloniji od nedjelje pada snažna kiša nošena vjetrom. Španjolski ministar prometa Oscar Puente rekao je za televiziju Telecinco da je upravo nevrijeme uzrok dviju posljednjih nesreća i da će razgovarati sa sindikatom kako bi ih odgovorio od štrajka. Katalonska regionalna vlada pozvala je na minutu šutnje u 12.30 sati kako bi odala počast žrtvama.

U nedjelju navečer su se u južnoj pokrajini Andaluziji sudarila dva brza vlaka pri čemu su poginule najmanje 43 osobe dok se tridesetak putnika nalazi u bolnici. Vlaku koji je išao iz Malage prema Madridu odvojila su se posljednja tri vagona i prešla u susjedni kolosijek, a na njih je naletio iz suprotnog pravca vlak iz Madrida. Istražitelji ispituju tračnice s mjesta nesreće i donji dio vlaka kojem su izletjeli vagoni.