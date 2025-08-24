Naši Portali
IZBJEGNUTA TRAGEDIJA

'Treba njihova imena naglasiti': Trojac iz Cavtata spasio francuske turiste iz olujnog mora

Screenshot/ Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
24.08.2025.
u 07:30

Načelnik Općine Konavle Božo Lasić oglasio se na Facebooku i istaknuo hrabrost trojice mladića

U moru ispred hotela u Cavtatu za dlaku je izbjegnuta tragedija. Dvojica tinejdžera iz Francuske odlučila su zaplivati u olujnom moru, no podcijenili su snagu valova i gotovo se utopili. Njihov nepromišljen potez mogao je završiti kobno da se u pravom trenutku nisu našla trojica hrabrih ljudi – Antonio Lang, Luko Radović i Asmir Šahinović – koji su im priskočili u pomoć i spasili ih. Načelnik Općine Konavle Božo Lasić oglasio se na Facebooku i istaknuo hrabrost trojice mladića:

"Antonio Lang, Luko Radović i Asmir Šahinović. Treba njihova imena naglasiti danas više puta. Trojac je to koji je bez oklijevanja pošao u olujno more za mladim turistima koji su podcijenili snagu prirode na južnoj strani Hotela Croatie i u nevjerojatno opasnim uvjetima vidjeli priliku za dobru snimku. Kako mi je rečeno, čim je vidio što se dogodilo u more je skočio prvo Asmir Šahinović, potom Luka Radović, a zatim je u pomoć pozvan Antonio Lang koji je u tim uvjetima došao na jet skiju. Ponosan sam što sam na čelu Općine gdje žive i rade ti ljudi. Ponosan sam na njih do neba i zahvalan što su spriječili tragediju!"

