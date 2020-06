Broj umrlih od koronavirusa u Britaniji dostigao gotovo 50 tisuća

U svijetu je koronavirusom zaraženo više od 6,2 milijuna ljudi. Zabilježeno je najmanje 375.000 smrtnih slučajeva.

11:39 - Broj smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusom u Velikoj Britaniji u utorak se približio 50 tisuća, što potiče razloge za zabrinutost premijera Borisa Johnsona koji pokušava ublažiti restriktivne mjere uvedene kako bi se spriječilo širenje zaraze.

Broj smrtnih slučajeva sada je točno 49.646, što uključuje najnovije podatke iz Engleske te Walesa kao i prijašnje podatke iz Škotske i Sjeverne Irske, navodi Reuters.

U ožujku je glavni znanstveni savjetnik britanske vlade procijenio kako bi zadržavanje broja smrtnih slučajeva ispod 20 tisuća bio "dobar ishod", no već u travnju vlada je kao najgori scenarij smatrala onaj po kojemu bi broj umrlih dostigao upravo 50 tisuća.

U britanskoj su vladi na stajalištu kako je najvažnije to da je zdravstveni sustav izdržao teret, unatoč činjenici da su napravljene neke greške u upravljanju najvećom zdravstvenom krizom u zemlji nakon one iz 1918., prouzročene španjolskom gripom.

Brojke objavljene u utorak uključuju sve dostupne slučajeve kod kojih je smrt mogla biti povezana sa zarazom koronavirusom, poput pacijenata s ranijim respiratornim oboljenjima.

11:15 - Britanska vlada planira do kraja lipnja zamijeniti karantenu za putnike koji stižu u zrakoplovne luke, a kao opcija se pojavili su se zračni mostovi, izvijestio je Telegraph. Zračnim mostovima želi se omogućiti dolazak u Britaniju ljudima iz zemalja s niskom razinom rasprostranjenosti infekcije. Ministarstvima prometa i unutarnjih poslova naloženo je da planiraju njihovo uvođenje do kraja mjeseca, piše u Telegraphovom članku.

Britanska karantena za putnike koji dolaze iz inozemstva uvodi se od 8. lipnja, izjavila je u svibnju ministrica unutarnjih poslova Priti Patel. Svi putnici, uključujući Britance, morat će u samoizolaciju od 14 dana te nadležnim službama iznijeti detalje o tome gdje će boraviti.

Ti planovi naišli su na kritike zrakoplovnih kompanija, poslovnih udruženja i političara.

11:00 - Svim učenicima trećeg razreda jedne osnovne škole u Mariboru u utorak je određena 14-dnevna karantena, nakon što je jednom od njih dijagnosticirana zaraza koronavirusom. Više pročitajte OVDJE.

6:40 - Singapurska vlada želi do kraja godine osigurati više stambenog prostora za oko 60 tisuća radnika migranata kako bi ublažila problem smještaja u prepunim spavaonicama koje su pospješile širenje zaraze koronavirusom.

Zemlja s 5,7 milijuna stanovnika bilježi više od 35 tisuća slučajeva zaraze i time je pri vrhu neslavne ljestvice u Aziji, najvećim dijelom zbog širenja virusa u pretrpanim spavaonicama s krevetima na kat, u kojima živi više od 200 tisuća radnika uglavnom iz južne Azije.

Vlada im namjerava osigurati više stambenog prostora privremenim građevinskim konstrukcijama koje se u kratkom roku mogu sastaviti sistemom modula.

Privremeno će opremiti i neiskorištenu državnu imovinu, poput nekadašnjih škola i praznih tvornica, objavila su u ponedjeljak ministarstva za rad i nacionalni razvoj. Spavaonice su praktično rješenje za smještaj radnika migranata s obzirom na manjak prostora u Singapuru ali vlada želi poboljšati standard smještaja.

Testiraju nove standarde, uključujući više 'kvadrata' po stanaru, manje kreveta u sobama i više zahoda i kupaonica. Na dulji rok planiraju izgraditi nove trajne spavaonice za nekih 100 tisuća radnika, što bi moglo potrajati nekoliko godina. U sljedećih godinu-dvije trebalo bi ih biti izgrađeno 11.

Država proučava i mogućnost gradnje i iznajmljivanja spavaonica. Trenutno ih grade i njima upravljaju privatne tvrtke. Dozvolu za povratak na rad dobilo je oko 40 tisuća radnika migranata od kojih su mnogi preseljeni iz spavaonica u alternativni smještaj. Oko polovina njih bila je zaražena koronavirusom i oporavila se od bolesti.

6:30 - Čelnici G20 moraju se sastati što prije kako bi pomogli siromašnim zemljama prevladati krizu koju je prouzročila pandemija koronavirusa, poručuju znanstvenici, zdravstveni stručnjaci i nekadašnji politički dužnosnici.

Oko 440 milijuna ljudi nalazi se na pragu siromaštva a njih 265 milijuna prijeti neishranjenost zbog ekonomske krize koju je prouzročila pandemija, ističe 225 potpisnika otvorenog pisma.

Među njima su nekadašnji britanski premijer Tony Blair, bivši njemački ministar vanjskih poslova Joschka Fischer i ministar financija Hans Eichel, te bivši austrijski kancelar Wolfgang Schuessel i nekadašnji glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon.

G20 trebao bi se sastati u studenom ali mora pomaknuti datum skupa "jer je distribuiran tek djelić od ukupno 2.500 milijardi dolara potrebih siromašnim zemljama", poručuju. Pozivaju članice G20 da restrukturiranjem duga oslobode siromašnim zemljama 80 milijuna dolara za borbu protiv Covida 19 i obećaju dodatnih 1.000 milijardi pomoći zemljama koje su se našle u zdravstvenoj krizi.

Do četvrtka trebali bi osigurati i sedam milijardi dolara za globalni fond za cjepivo, tvrde.

"G20 predstavlja 85 posto nominalnog svjetskog BDP-a, što znači da ima kapaciteta da predvodi mobilizaciju resursa u potrebnim razmjerima", poručili su potpisnici otvorenog pisma.

"Ako se čelnici G20 uskoro ne sastanu putem Interneta, i to puno prije kraja studenog, u globalnom vodstvu nastat će vakuum baš u trenutku kada je najpotrebnije da se nešto poduzme na globalnoj razini", ističe bivši britanski ministar financija Gordon Brown.

Ako se ništa ne učini, prijeti opasnost drugog vala Covida iz najsiromašnijih zemalja, upozorava.