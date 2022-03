Traže skidanje imuniteta ministru Josipu Aladroviću

U Vladu je stigao zahtjev za skidanje imuniteta ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću, potvrđeno je iz Banskih dvora bez preciziranja kada je zahtjev stigao i o čemu se konkretno radi. Potvrđeno je tek da se radi o sumnji u kazneno djelo za koje je zapriječena kazna zatvora do pet godina.

Nije iznenađenje

Jasno je to već iz činjenice da je zatraženo skidanje imuniteta jer DORH teža kaznena djela može goniti i bez odobrenja Vlade. Aladrović je tako postao treći član aktualne Vlade protiv kojega je pokrenuta istraga, nakon što je pritvoren ministar Darko Horvat, da bi rješenje o istrazi došlo i potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću. Pokretanje istrage protiv ministra rada nije iznenađenje jer mediji neko vrijeme, pozivajući se na izvore bliske istrazi, pišu kako je Aladrović pod sumnjom u nezakonita zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, dok je bio na čelu ustanove. Prema navodima, Aladrović je zapošljavao i na nagovor Darka Horvata i njegove tadašnje pomoćnice Ane Mandac, do ministra rada USKOK je došao istražujući ovaj dvojac. Kako će Vlada odgovoriti na zahtjev DORH-a, zasad nije poznato, no dosadašnja praksa, barem kad je riječ o zahtjevima za skidanje imuniteta saborskim zastupnicima, bila je da se omogućuje pokretanje postupaka po službenoj dužnosti. Bilo bi neobično da Vlada sada odluči kako neće dopustiti pravosuđu da radi svoj posao.

Iz Remetinca je pušten Darko Horvat, nakon osam dana provedenih u istražnom zatvoru, a iz njegove izjave iščitava se kako je uvjeren da mu je sve smjestila Ana Mandac.

– Siguran sam da će Afera Horvat prerasti u aferu koja će poprimiti žensko ime, jer biti optužen i u istražnom zatvoru zbog usiljenog priznanja nekoga tko mi je do jučer bio najbolji suradnik nije fer ni korektno – rekao je danas Horvat. Potvrdio je i kako ne namjerava aktivirati zastupnički mandat u Saboru, nego koristiti pravo na dužnosničku plaću u razdoblju od šest plus šest mjeseci nakon prestanka mandata. No, Horvatov status za Vladu je sada manje bitan od pitanja što će biti s Aladrovićem kojemu će, kao i Borisu Miloševiću, USKOK-ova istraga zasigurno znatno otežati obavljanje dužnosti. Podsjetimo, Milošević je nakon otvaranja istrage premijeru Andreju Plenkoviću ponudio mandat na raspolaganje, a govori se da je na ostavku spreman i Aladrović.

Mogućnost za premijera

No, iza Miloševića je snažno stao njegov SDSS, što je poljuljalo zahtjeve za širokom rekonstrukcijom Vlade koji su se čuli iz dijela HDZ-a i partnerskih stranaka. Vlada je zbog ovih istraga pod ogromnim pritiskom, no nelogično bi bilo da iz nje odu HDZ-ovi ministri, a SDSS-ov ne.

Ostane li SDSS pri stavu da Milošević treba ostati, daljnje inzistiranje na širokoj rekonstrukciji u pitanje bi dovelo opstanak sadašnje parlamentarne većine.

Plenkoviću preostaje da nastavi raditi s timom koji ima, bez obzira na istrage ili nagovori SDSS da se odrekne Miloševića kako bi mogao rekonstruirati Vladu. Alternativa je pokušaj stvaranja nove većine u Saboru ili izvanredni izbori.