Horvat izašao iz Remetinca: Ne znam što mi se točno stavlja na teret, u Sabor se neću vratiti

Ja ću dati kratku izjavu, ali neću odgovarati na pitanja, rekao je odmah nakon izlaska iz Remetinca Darko Horvat, bivši ministar graditeljstva.

- Što reći? Do ovoga svega nije trebalo doći, najlakše bi bilo to priznati i otići doma, ali se nema što priznati. Ništa nisam napravio protuzakonito, što se zbivalo, to ćemo pokušati saznati i dokazati da nije bilo pogodovanja. Siguran sam da će afera Horvat prerasti u aferu koja će dobiti žensko ime jer biti na ovakav način optužen od strane nekoga tko mi je bio najbliži suradnik nije fer. Onoga trenutka kad vidimo za što me se tereti, pristupit ćemo aktivnoj obrani - kazao je te se zahvalio na korektnom prenošenju.

Rekao je i kako još ne zna što mu se točno stavlja na teret te da će, kada dobije uvid u spis, pristupit aktivnoj obrani.

- Neću se vratiti u Sabor - dodao je.

Podsjetimo, Horvat je uhićen 19. veljače u svom domu, zbog sumnje da je 2018. zajedno s tadašnjom pomoćnicom, na poticanje četvero suosumnjičenih, nezakonito dijelio višemilijunske bespovratne poticaje. Isti dan mu je, nakon ispitivanja u USKOK-u, određen jednomjesečni istražni zatvor.

Video - Uhićenje ministra Darka Horvata