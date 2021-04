Traže se graditelji zimovnika za brodove: Zimi će se sklanjati u Opatovac

Ako im led onemogući plovidbu, brodovi koji se, za niskih temperatura nađu na Dunavu, parkirat će u Opatovcu. Zimovnik će se izgraditi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, svojevrsna “garaža” za plovidba, a koštat će nešto više od 41 milijun kuna.

Plan je to, barem, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koje je natječaj za izgradnju zimovnika raspisao još krajem veljače, ali sada do 15. travnja produžio rok do kojeg se potencijalni građevinari mogu javljati jer je dokumentaciju o nabavi trebalo dodatno pojasniti.

Na 1314. riječnom kilometru

U svakom slučaju, ono što će se u Opatovcu prvo morati napraviti jest inicijalno čišćenje akvatorija. Iskopat će se oko 175 tisuća kubika materijala, odnosno pijeska, a onda izgraditi obaloutvrda i sidreni blokovi. Ili, točnije, bit će to obala kosog tipa, od blokova i obloge od lomljenog kamena.

– Nastavno na konstrukciju obaloutvrde, razvija se konstrukcija obalnog platoa na nasipanom platou na visini 84 metara – pojašnjava se u natječajnoj dokumentaciji, u kojoj je navedena i, vrlo logično, potreba izgradnje priveznih elemenata za brodove.

Napravit će se i čuvarnica, odnosno objekt tlocrtnog oblika “L”, koja će biti prizemnica od 67 kvadrata. Sve to popratit će i infrastruktura, odnosno interna pristupna cesta, vodovodna i kanalizacijska mreža te elektroinstalacije. Građevinska dozvola za sve navedeno izdana je 2018., a projekt po kojem će se zimovnik raditi završen je još krajem 2016. Nije toliko čudno što se oni koji će po tom projektu i raditi traže tek sad, jer sama zimska “garaža” za brodove u Opatovcu planira se još od 2006.

Tada je još Agencija za plovne putove unutarnjih voda s partnerima objavila da u projekt ulaze sljedeće godine, odnosno 2007., a i da će zimovnik za dvadesetak brodova, koji je postojao već prije rata, biti gotov za otprilike četiri godine. Ili do 2011. Prije deset godina.

Vrijeme njegove izgradnje sad predviđa se u dvije godine, a točna lokacija “spremnika za plovidba” jest rukavac Dunava, između Opatovečke ade i naselja Opatovac, “na međunarodnom Dunavskom plovnom putu VI c klase, na cca 1314. riječnom kilometru”.

– Cestovna i pješačka komunikacija bit će omogućena obalnim putem formiranim na nasipanom platou. Širine je šest metara i nastavlja se od postojeće asfaltne ceste u Opatovcu. Postavljen je paralelno s trasom obale – da će se i kopnom moći do zimovnika, objasnili su projektanti s Građevinskog fakulteta, koji su zamislili u pristaništu i Inino istakalište.

Neposredno ispred toga ulaza, kažu, predviđeno je i proširenje puta koje će služiti okretanju vozila.

Čuvar i spremišta

A čemu će služiti prizemnica koja se također planira uz Dunav?

– Objekt čuvarnice predviđen je kao višenamjenski i, osim prostorija za čuvara vatrogasca, sadržavao bi i četiri prostorije priručnih spremišta i odlagališta otpada. Prostorija za čuvara istaknuta je izvan gabarita prema obalnom putu s ostakljenim površinama s tri strane, kako bi preglednost teritorija bila što bolja. Uzduž linijski raspoređenih prostorija izveo bi se trijem iz kojeg bi se ulazilo u spremišta – kažu projektanti.