Još nema natječaja za dovršetak autoceste ZG-SK, ali ima za arheološke radove na trasi

Iako je Vlada na sjednici 4. veljače zadužila HAC da do kraja prošlog mjeseca raspiše natječaj za nastavak gradnje autoceste od Lekenika do Siska, natječaj još nije objavljen.

No, krajem veljače Hrvatske autoceste su objavile natječaj za zaštitna arheološka istraživanja na 9, 4 kilometara spomenute dionice te području čvora Sisak.

Procijenjena vrijednost nabave je 11,38 milijuna kuna (bez PDV), a krajnji rok za predaju ponuda je 24. ožujka. U 60 dana nakon toga HAC mora odabrati izvođače na ovom natječaju koji je podijeljen u osam lokacija, a sam rok u kojem se arheološka istraživanja moraju završiti je od 30 do 160 dana od dana uvođenja u posao, ovisno o lokacijama.

To znači da bi do kraja listopada trebali biti gotova sva arheološka zaštitna istraživanja do kraja planirane trase autoceste, nakon čega bi mogli početi i radovi. Jedan, početni, dio neizgrađene trase već je arheološki pregledan tijekom pripreme gradnje postojeće trase autoceste.

Autocesta A11, od Zagreba do Siska, planirane dužine 47,5 kilometara, počela se graditi 2006. godine. Trasa je počela na obilaznici Zagreba kod jakuševca, dionica između Velike Gorice i Buševca duga devet kilometara puštena je u promet u svibnju 2009. godine, a u travnju 2015. godine u promet je puštena i dionica autoceste između Buševca i Lekenika duga 11,2 kilometara.

Preostaje još manji dio prema Zagrebu, preko ranžirnog kolodovora, te dionica Lekenik-Sisak, dužine 10,9 kilometara.

Zanimljivo je kako je terenski pregled te dionice, kao preduvjet arheološkim radovima, obavljen još 2009. godine. Iste te godine, u svibnju 2009., taman pred lokalne izbore u Sisku je tadašnji predsjednik Uprave HAC-a Jurica Prskalo s poslovnom udrugom Strabag, Viadukt i Skladgradnja potpisao već jedan ugovor o gradnji dionice Lekenik-Sisak.

Potpisivanju su nazočili i tadašnji premijer Ivo Sanader i njegova zamjenica Jadranka Kosor. Vrijednost ugovora je bila 425 milijuna kuna s PDV-om. Sada, pak Hrvatske autoceste i Vlada procijenjuju iste radove na 300 milijuna kuna, 125 manje u odnosu na one prije 12 godina.

Građevinska dozvola za dionicu Lekenik-Sisak na A 11 postoji, već neko vrijeme traju i radovi na izmještanju instalacija dok još nisu riješeni ni svi imovinsko-pravni odnosi i otkup zemljišta na spomenutoj dionici.

