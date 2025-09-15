Tragedija u Kaštelima: 35-godišnjaka ubila struja dok je prao mini washem

Tragična nesreća dogodila se u Kaštelima kada je 35-godišnjaka iz Siska usmrtila je struja. Naime kako piše Dalmatinski portal, u dvorištu obiteljske kuće u nedjelju poslijepodne dok je koristio mini wash za pranje, udarila ga je struja.

Na mjesto događaja odmah je stigla Hitna pomoć. Liječnici su pokušali reanimirati unesrećenog, no nažalost nisu uspjeli.

Policija je provela očevid, a o svemu je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Po nalogu dežurnog zamjenika naložena je obdukcija tijela.