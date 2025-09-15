Naši Portali
STRADAO POD NAPONOM

Tragedija u Kaštelima: 35-godišnjaka ubila struja dok je prao mini washem

Berek: Policijski očevid na mjestu ubojstva muškarca
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.09.2025.
u 14:58

Na mjesto događaja odmah je stigla Hitna pomoć. Liječnici su pokušali reanimirati unesrećenog, no nažalost nisu uspjeli.

Tragična nesreća dogodila se u Kaštelima kada je 35-godišnjaka iz Siska usmrtila je struja. Naime kako piše Dalmatinski portal, u dvorištu obiteljske kuće u nedjelju poslijepodne dok je koristio mini wash za pranje, udarila ga je struja. 

Policija je provela očevid, a o svemu je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Po nalogu dežurnog zamjenika naložena je obdukcija tijela.

Policija je provela očevid, a o svemu je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Po nalogu dežurnog zamjenika naložena je obdukcija tijela.

nesreća tragedija Kaštela

