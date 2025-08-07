Naši Portali
SVE JE IZGORJELO

Tragedija u Slavonskom Brodu: U požaru poginula starija žena, uzrokovao ga opušak?

Slavonski Brod: U požaru obiteljske kuće stradala žena
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
07.08.2025.
u 15:05

Obitelj je primijetila vatru i odmah pozvala vatrogasce koji su brzo stigli na mjesto događaja

U požaru obiteljske kuće u Slavonskom Brodu koji je izbio u četvrtak oko 4 sata ujutro, nažalost, smrtno je stradala jedna osoba. Vatra je zahvatila prostoriju u kojoj se nalazila polupokretna žena (74), a pretpostavlja se da je požar izazvao opušak cigarete.

Kćerka žene koja je preminula u požaru ispričala je kako je njena majka bila teško bolesna, no nisu joj uskraćivali ništa, pa ni cigarete, pišu 24 sata. Svako jutro su zajedno pile kavu, a obitelj je postavila zvono kako bi mogla pozvati pomoć u slučaju nužde. Nažalost, te noći majka nije pozvala pomoć.

Obitelj je primijetila vatru i odmah pozvala vatrogasce koji su brzo stigli na mjesto događaja. Vatrogasci su uspjeli ugasiti požar, ali nisu uspjeli spasiti staricu koja je izgorjela u prostoriji u kojoj je većinom boravila. Iako su druge prostorije kuće pretrpjele oštećenja, požar se nije proširio na ostatak kuće niti na susjedne kuće, zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca.
