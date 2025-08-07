Gorjela je kuća u Slavonskom Brodu, poginula je žena (74)

Pripadnici JVP grada Slavonskog Broda izašli su rano jutros na intervenciju nakon što je Centar 112 dobio dojavu da je planuo požar na obiteljskoj kući u Slavonskom Brodu. Vatrogasci su ubrzo lokalizirali požar.
U požaru je poginula žena (74). Uzrok požara će se utvrditi očevidom.
