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UHIĆEN I ČETVRTI OSUMNJIČENIK

Student Hrvatskog vojnog učilišta ih tražio cigaretu, a oni ga prebili jer ima tetovažu Torcide na ruci!?

Ilustracija/Pexels
VL
Autor
Ivana Jakelić
09.07.2026.
u 16:00

Na snimkama videonadzora se vidi koliko je napad bio brutalan jer su napadači 32-godišnjaku nogama gnječili glavu, te su ga bjesomučno udarali nogama dok je bio na tlu

Ivan L. završio je u Remetincu jer ga se sumnjiči za pokušaj teškog ubojstva počinjen iz mržnje i niskih pobuda. On je jedan od osumnjičenika za premlaćivanje 32-godišnjeg studenta Hrvatskog vojnog učilišta koji se dogodio 28. svibnja oko tri sata nedaleko kafića na Horvaćanskoj cesti. Uhićen je nakon analize snimke video nadzora. U brutalnom premlaćivanju 32-godišnjaka je sudjelovalo pet osoba u dobi od 17 do 21 godine, a do sada su uhićene četiri. I svi se kao i on sumnjiče za pokušaj teškog ubojstva počinjen iz mržnje i niskih pobuda, te koristoljublja jer su žrtvu nakon premlaćivanja opljačkali.

Na snimkama videonadzora se vidi koliko je napad bio brutalan jer su napadači 32-godišnjaku nogama gnječili glavu, te su ga bjesomučno udarali nogama dok je bio na tlu. Slomili su mu nos i kosti lica. Žrtva je istražiteljima ispričala da je tog dana bio u kafiću te je u jednom trenutku ostao bez cigareta. – Mladiće sa susjednog stola sam zamolio jednu cigaretu, a oni su mi kazali da imaju više kutija cigareta u vozilu i da izađem s njima van. Kada smo došli blizu vozila, napali su me. Nismo se sukobili, pa mislim da je jedini motiv njihova napada mogla biti velika tetovaža Torcide na mojoj ruci – kazao je 32-godišnjak. Nakon što su ga premlatili, još su ga i orobili jer su mu ukrali mobitel i novčanik u kojem je bilo 100 eura. I vojna iskaznica. Ranije su već u Remetincu zbog premlaćivanja 32-godišnjaka, završili Marko R. i Luka G.

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Ključne riječi
pokušaj ubojstva Hrvatsko vojno učilište Torcida tetovaža

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