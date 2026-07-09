Student Hrvatskog vojnog učilišta ih tražio cigaretu, a oni ga prebili jer ima tetovažu Torcide na ruci!?

Ivan L. završio je u Remetincu jer ga se sumnjiči za pokušaj teškog ubojstva počinjen iz mržnje i niskih pobuda. On je jedan od osumnjičenika za premlaćivanje 32-godišnjeg studenta Hrvatskog vojnog učilišta koji se dogodio 28. svibnja oko tri sata nedaleko kafića na Horvaćanskoj cesti. Uhićen je nakon analize snimke video nadzora. U brutalnom premlaćivanju 32-godišnjaka je sudjelovalo pet osoba u dobi od 17 do 21 godine, a do sada su uhićene četiri. I svi se kao i on sumnjiče za pokušaj teškog ubojstva počinjen iz mržnje i niskih pobuda, te koristoljublja jer su žrtvu nakon premlaćivanja opljačkali.

Na snimkama videonadzora se vidi koliko je napad bio brutalan jer su napadači 32-godišnjaku nogama gnječili glavu, te su ga bjesomučno udarali nogama dok je bio na tlu. Slomili su mu nos i kosti lica. Žrtva je istražiteljima ispričala da je tog dana bio u kafiću te je u jednom trenutku ostao bez cigareta. – Mladiće sa susjednog stola sam zamolio jednu cigaretu, a oni su mi kazali da imaju više kutija cigareta u vozilu i da izađem s njima van. Kada smo došli blizu vozila, napali su me. Nismo se sukobili, pa mislim da je jedini motiv njihova napada mogla biti velika tetovaža Torcide na mojoj ruci – kazao je 32-godišnjak. Nakon što su ga premlatili, još su ga i orobili jer su mu ukrali mobitel i novčanik u kojem je bilo 100 eura. I vojna iskaznica. Ranije su već u Remetincu zbog premlaćivanja 32-godišnjaka, završili Marko R. i Luka G.