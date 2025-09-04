Naši Portali
SMRT NA CESTI

Tragedija kod Vrsara: Motociklist poginuo u sudaru s kombijem

Prometna nesreća između motora i osobnog vozila u Ulici Donje Svetice
Slaven Branislav Babic/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Večeernji list
04.09.2025.
u 19:20

Policijski očevid je u tijeku, a uzrok nesreće bit će naknadno utvrđen.

U teškoj prometnoj nesreći koja se danas oko 17:14 sati dogodila na ulazu u autokamp Valkanela, između Funtane i Vrsara na državnoj cesti DC75, smrtno je stradao vozač motocikla hrvatskih registarskih oznaka, priopćila je istarska policija.

Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila kada je motocikl kojim je upravljao 59-godišnji hrvatski državljanin naletio na kombi s njemačkim registarskim oznakama. Na mjesto nesreće odmah su izašle hitne službe, no unatoč pokušajima reanimacije, vozač motocikla preminuo je u 18:10 sati od zadobivenih ozljeda. Policijski očevid je u tijeku, a uzrok nesreće bit će naknadno utvrđen.

