Tragedija kod Vrsara: Motociklist poginuo u sudaru s kombijem

U teškoj prometnoj nesreći koja se danas oko 17:14 sati dogodila na ulazu u autokamp Valkanela, između Funtane i Vrsara na državnoj cesti DC75, smrtno je stradao vozač motocikla hrvatskih registarskih oznaka, priopćila je istarska policija.

Prema policijskim informacijama, nesreća se dogodila kada je motocikl kojim je upravljao 59-godišnji hrvatski državljanin naletio na kombi s njemačkim registarskim oznakama. Na mjesto nesreće odmah su izašle hitne službe, no unatoč pokušajima reanimacije, vozač motocikla preminuo je u 18:10 sati od zadobivenih ozljeda. Policijski očevid je u tijeku, a uzrok nesreće bit će naknadno utvrđen.