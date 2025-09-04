Odbijen prijedlog Banožićeve obrane, prometni vještak: 'Nisam imao ovakav slučaj u praksi'

Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću.

Danas svjedoče prometni vještaci

Tijek događaja: 10:46 - Na pitanje odakle mu fotografija brzinomjera rekao je da mu je dostavljena uz nalog za vjestačenje i DVD na kojem se nalazila još jedna fotografija brzinomjera.

10:34 - Kombi se kretao 90 km/h, a suprotnom smjeru terenac Marija Banožića. Da se utvrdi nepoznata brzina, koristio se podatak težine vozila i da je kombi promijenio smjer nakon sudara s Banožićevim. Nakon sudara se kombi kretao dalje unazad od siline udara, objasnio je vještak. Brzinu kombija je utvrdio na temelju zaustavnog položaja kazaljke brzinomjera. Ona zatečena između 90 i 95 km/h. To je dovoljan podatak za utvrđivanje brzine, kazao je. Nije imao tahografski listić kombija, ali je od teretnog vozila koje se kretalo 76 km/h. Kombi se kretao 90 km/h.

10:28 - Sudar vozila je složen proces od prvog kontakta do trenutka razdvajanja vozila. Kod utvrđivanja svih okolnosti koriste se analitičke metode ako je moguće, a ako ne, onda numeričke metode. Ovaj sudar je proces koji se ne može riješiti ni analitički, ni numerički. Kada se ne može pratiti do u detalje neki proces onda se problem pokušava riješiti da se koriste univerzalni zakoni sačuvanja koji vrijede u fizici, rekao je sudski vještak, dodajući da do u detalje nije imao dovoljno parametara za utvrđivanje prometne nesreće. Objasnio je da je koristio Zakon o sačuvanju impulsa kojim je poznavajući brzinu kretanja kombija našao da je brzina kretanja Banožića morala biti veća od kombija. Tu je metodu koristio da utvrdi brzinu kretanja vozila Marija Banožića.

10:17 - Nadalje u svom iskazu vještak je rekao da su se oštećenja nalazila na prednjim lijevim dijelovima oba vozila, što je i mjesto udara.

10:10 - Vještaci su utvrdili da je poginuli imao 2,06 promila, što su službeni podaci vjestačenja. Repušić je rekao da ne može odgovoriti na pitanje da je poginuli mogao voziti sigurno s 2,06 promila. To je pitanje za vještaka druge struke, dodao je.

10:06 - Sljedeći svjedoči prometni vještak Andrija Repušić. Kaže da ostaje u cijelosti kod svog vještačenja. U svom očitovanju je rekao kako uzrok nesreće nije nesigurna vožnja u alkoholoziranom stanju poginulog Gorana Šarića. Uzrok prometne nesreće je jedan, a faktora može biti više, kazao je.

Foto: Branimir Bradarić

10:03 - Vještak Jedžud je kazao da je Banožićevo vozilo zatekao na lijevoj kolničkoj traci u smjeru njegovog kretanja, suprotna traka. Na vozilu poginulog oštećenja su nastala na prednjem frontalnom, više lijevom dijelu.

9:55 - Kamion s prikolicom se u trenutku očevida nalazio, prema navodima, pomaknut s mjesta događaja i parkiran na odmorište Kunjevci par km dalje. Policija mu je prenijela da na njemu nema oštećenja i da je izuzet tahograf, kazao je vještak. Nije vršio očevid na kamionu. Nije imao slučaj u praksi da ga se zove na očevid i ne dostavi mu se materijal, kazao je.

9:45 - Kada je on izašao na očevid cesta je bila zatvorena. Ne zna jesu li prije toga cestom prolazili drugi automobili, kazao je vještak u svom iskazu. Tijekom očevida rađenja zajednička mjerenja njega i policije. Mjerenja oštećenih vozila vršio je u prostoru PU. Svi tragovi koji su ucrtani u situacijski plan su tragovi utvrđeni tijekom očevida

9:40 - Odlukom Sudskog vijeća odbijen je prijedlog obrane. Jedžud će svjedočiti, a govorit će o onome što je vidio bez stručnih opažanja. Tražio je spis od suda da se može pripremiti za slučaj. Provjerio je sva mjerenja na mjestu prometne nesreće.

9:36 - Započinje suđenje bivšem ministru obrane Mariu Banožiću. Obrana Banožića je podnijela podnesak da je sudski prometni vještak Dražen Jedžud kontaminiran. DORH i tužitelj se protive tome. Pojašnjenje obrane je da je sud Jedžutu prethodno dostavio sudski materijal

Podsjetimo, Mirko Đalić, vozač teretnog vozila koji je i ključni svjedok prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao Šarić, u svom iskazu u lipnju na suđenju je rekao kako ostaje pri iskazu koji je dao poslije nesreće te da je do nje došlo iza njegova vozila, ali i da ne može procijeniti na kojoj udaljenosti. Ponovio je kako je u retrovizoru kamiona vidio trenutak nesreće, ali i da nije mogao učiniti ništa da do nje ne dođe. "Cesta je bila skliska i vrijeme je bilo maglovito. Vidljivost je bila oko 150 metara. Kretao sam se brzinom od 77-78 km/h, a dva vozila koja su sudjelovala u nesreći vozila su brže. Udar je bio izrazito jak. Prometna se dogodila na meni lijevoj strani kolnika", rekao je Đalić tada na sudu.

Međutim, ono na što je Ksenija Vržina, odvjetnica Marija Banožića, posebno stavila fokus riječi su trojice policajaca koji su bili prvi na mjestu nesreće, a koji kažu kako na licu mjesta osim policajaca nisu vidjeli nikoga drugog. Potvrdili su to Zdravko Bačić, Ivica Baotić i Josip Maričić, odnosno sva trojica policajaca koji su bili prvi na mjestu nesreće. Kako je rekao Baotić, on je s kolegom Bačićem išao na posao te su naišli na prometnu nesreću koja se dogodila pred Vinkovcima. Odmah su otišli prema vozilima kako bi pružili pomoć ozlijeđenima te su pozvali hitnu pomoć kao i OKC PU vukovarsko-srijemske da pošalje dodatne ophodnje.

Na zahtjev Vržine obavljeno je i sučeljavanje Đalića sa sva tri policajca koji su bili prvi na mjestu nesreće, pri čemu su sva četvorica ostala pri svojim prijašnjim iskazima. Đalić je rekao da je na mjestu nesreće vidio uniformirane policajce, ali da im se ne sjeća lica, dok su trojica policajaca ponovila kako ga nisu vidjela na mjestu nesreće. Braniteljica Vržina stavila je prigovor na cjelokupan Đalićev iskaz, rekavši kako tijekom sučeljavanja nije ni gledao svjedoke, nego je automatizmom odgovarao na pitanja.

Poslije završetka suđenja Mario Banožić, koji je prisustvovao suđenju, nije želio davati nikakve izjave za medije, ali je kratko i neslužbeno razgovarao s novinarima. Kazao je kako od dana nesreće nema normalan život, da je svjestan svega što se događa, da mu je neizmjerno žao izgubljenog života, ali i da nije kriv za nesreću. Kazao je i kako se puno toga govori i piše što nije istina, poput informacije da oprema na vozilu koje je vozio u trenutku nesreće nije atestirana.

U izjavi novinarima njegova odvjetnica Ksenija Vržina rekla je kako su ciljano predložili sučeljavanje jer policijski službenici nisu mogli prepoznati svjedoka Đalića.